Million Dollar Baby. (Eua, 2005). Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Hilary Swank, Morgan Freeman.

Mais de uma década depois de Imperdoáveis, de 1992, o grande Clint recebeu seu segundo Oscar de direção por esse drama sombrio. O próprio Clint faz treinador que precisa vencer o preconceito para aceitar em sua academia garota que sonha ser campeã. Tudo conspira contra Hilary – além do gênero, não é mais nenhuma menina. Com dedicação e disciplina, ela chega lá. Vira campeã, mas aí ocorre o improvável. Sofre uma lesão no ringue e corre o risco de ficar entrevada. Para o personagem de Clint, é um problema moral. A eutanásia – deve ajudá-la a morrer? Há 13 anos, Menina de Ouro provocou polêmica. E o interessante é que, agora, o filme está de volta no momento em que o brasileiro Antes do Fim, de Cristiano Burlan, está em cartaz com a mesma e polêmica questão, o suicídio assistido. Hilary e Morgan Freeman receberam o Oscar.

PARAMOUNT, 21H. Reprise, Colorido, 132 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VEJA TAMBÉM

A Mosca

The Fly. (Eua, 1986.) Dir. de David Cronenberg, com Jeff Goldblum, Geena Davis

O tema por excelência de Cronenberg – as transformações que as pessoas operam nos próprios corpos e que as transformam em monstros aos olhos dos outros. Jeff Goldblum vira mosca – o horror, o horror.

Telecine Cult, 15h35. Reprise, Colorido, 96 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002). Dir. de Fernando Meirelles (E Kátia Lund), com Leandro Firmino, Alexandre Rodrigues, Alice Braga.

Há pouco mais de 15 anos, esse filme rachou o cinema brasileiro – estética ou cosmética da fome? A representação da violência na favela virou paradigma. E a cena da galinha segue genial.

Canal Brasil, 23h50. Reprise, Colorido, 135 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

The Cloverfield Paradox

Lançado de surpresa na Netflix. Comparado com os outros da franquia, é o mais fraco, mas dá para entender um pouco mais do universo Cloverfield.

Netflix, 2018, 102 min.

SÉRIE DE ANIMAÇÃO

Avatar: A Lenda de Aang

Clássico desenho da Nickelondeon, A Lenda de Aang mostra a vida de um menino que tem controle de todos elementos naturais.

Netflix, 2005, 22 min.

DRAMA

Uma Razão para Viver

Parecido com A Teoria de Tudo, este filme de Andy Serkis conta a história de um rapaz que perde os movimentos da noite para o dia. Emociona, apesar de piegas.

NOW, 2017, 118 min.

Matheus Mans

DVD

Obcecado por facas – e temeroso de fazer mal à mulher, a quem ama – , um homem (Werner Krauss) se submete a tratamento. Pabst bebe na fonte do expressionismo e antecipa os experimentos psicanalíticos do mestre Alfred Hitchcock nos anos 1940.

Crianças

FANTASIA

Aventuras de Paddington O primeiro filme do urso peruano – Paddington sobrevive a terremoto nos Andes e vai parar em Londres. Simpático, divertido, mas o segundo, em cartaz nos cinemas, é melhor.

HBO Family, 18h22. Colorido, 86 min.