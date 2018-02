Filmes

Se Meu Apartamento Falasse

The Apartment. (EUA, 1960.) Dir. de Billy Wilder, com Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Fred Macmurray.

Talvez, só como curiosidade, valha voltar no tempo e conferir filmes e diretores que Billy Wilder derrotou no Oscar de 1960 – Richard Brooks (Entre Deus e o Pecado), Jack Cardiff (Filhos e Amantes) e Fred Zinnemann (Peregrinos da Esperança). Alfred Hitchcock concorreu a melhor diretor por Psicose, que não foi indicado para melhor filme. Pela segunda vez, depois de Farrapo Humano, de 1945, Wilder venceu filme e direção, e também roteiro original (com I.A. L. Diamond). Pode ser mera coincidência, pois não há nenhuma data para comemorar, mas há uma extensa programação dedicada ao grande diretor nesta quarta. Começa com Sabrina, 17h30, seguido de o Apartamento, Quanto Mais Quente Melhor, 22 h, e Testemunha de Acusação, 0h15. Quatro filmes bem diferentes. Em comum, a compaixão pela natureza humana.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, P&B, 1215 min.

Sintonia de Amor

Sleepless In Seattle. (EUA, 1993,) Dir. de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan.

A exemplo de Cary Grant e Deborah Kerr no clássico Tarde Demais para Esquecer, Tom Hanks e Meg Ryan marcam um encontro no alto do edifício Empire State. E quem aproxima os dois é o filho dele.

TCM, 20h15. Reprise, colorido, 105 min.

Ainda Agarro Esta Vizinha

(Brasil, 1974.) Dir. de Pedro Carlos Rovai, com Adriana Prieto, Cecil Thiré, Ângelo Antônio, Wilza Carla.

Comédia que fez história como recordista de público, na época. Tatá, típico paquerador carioca, fica louco pela nova vizinha – que não lhe dá bola. Divertido, malicioso.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 100 min.

Streaming

AÇÃO

Power Rangers

Muitos torceram o nariz para esta adaptação de Power Ranger e não viram o quão divertida ela é. Humaniza os heróis e cria uma trama interessante.

DRAMA

Mil Vezes Boa Noite

Depois de uma experiência de quase-morte, a renomada fotojornalista de guerra Rebecca é forçada a escolher entre seu trabalho e a família de quem ela depende. Emociona.

Netflix, 2013, 117 min.

COMÉDIA

O Mundo de Carrie Pilby

Super inteligente, Carrie tem apenas 19 anos e já é formada em Harvard. Mas, no que se refere ao mundo e às relações interpessoais, ela ainda procura entender seu sentido.

Telecine Play, 2016, 93 min.

DVD

A MORTE TE DÁ PARABÉNS

EUA, 2017. Dir. de Christopher Landon.

Uma espécie de ‘dia da marmota’ do terror. Mulher é assassinada no dia do seu aniversário e fica presa numa fenda do tempo, até descobrir quem a matou. Só assim poderá descansar em paz. O lançamento é cheio de extras, incluindo final alternativo e cenas excluídas.

Crianças

AÇÃO

Um Herói de Brinquedo

Dá para se divertir com essa história de Schwarzenegger como pai que, sem conseguir comprar o presente que o filho deseja, tem de se realizar como herói aos olhos do menino.

FOX, 12h25. Colorido, 89 min.