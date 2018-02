Filmes

O Vingador do Futuro

Total Recall. (EUA, 1990.) Dir. de Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone.

O holandês Verhoeven é um grande diretor que sempre conseguiu usar a máquina de Hollywood para expressar seu forte imaginário. Mesmo assim, muitos críticos comportam-se como se ele tivesse começado com o thriller Elle, recusando a reconhecer suas ficções científicas. Como essa – Schwarzenegger descobre que suas lembranças são implantadas e, na luta para recuperar a identidade, enfrenta maluco que quer dominar o mundo a partir de Marte. Embora não seja tão bom quanto RoboCop ou Tropas Estelares – que chegou a ser chamado de fascista, na época –, o filme é muito bom. Basta comparar com o remake de Len Wiseman, com Colin Farrell, que a TV paga também exibe neste sábado (A&E, 17H30). A origem é uma história de Philip K. Dick. E ah, sim, Sharon Stone só viraria estrela dois anos depois, com Instinto Selvagem – de Verhoeven.

TCM, 16h28. Reprise, colorido, 113 min.

Ó Paí Ó

(Brasil, 2007.) Dir. de Monique Gardenberg, com Lázaro Ramos, Wagner Moura, Dira Paes, Luciana Souza.

No último dia do carnaval de Salvador, a farra escapa ao controle no Pelourinho. Várias tramas cruzadas, algum humor, tragédia. E a fina flor do talento no elenco.

Canal Brasil, 13h45. Reprise, colorido, 96 min.

Trumbo – Lista Negra

Trumbo. (EUA, 2016.) Dir. de Jay Roach, com Bryan Cranston, Helen Mirren, Diane Lane, Louis C.K., Elle Faning.

Os bastidores de Hollywood retratados a partir da luta do roteirista Dalton Trumbo contra o macarthismo. Há dois anos, o diretor Roach já advertia contra a cultura do ódio.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, colorido, 124 min.

Streaming

GUERRA

Corações de Ferro

A direção é do fraquíssimo David Ayer, de Esquadrão Suicida. Mas a história e as atuações de Brad Pitt e Logan Lerman compensam. Um bom filme de guerra.

Netflix, 2014, 134 min.

DRAMA

O Voo

Um piloto de avião, durante uma queda, consegue aterrissar e salvar quase todos a bordo. A princípio, ele é um herói. Mas logo questionam o que houve no voo.

Telecine Play, 2012, 134 min.

INDEPENDENTE

Manifesto

Filme muito artístico, Manifesto coloca Cate Blanchett em 13 diferentes personagens e situações, questionando os objetivos da arte.

Itunes, 2017, 94 min.

DVD

CORRA!

EUA, 2017. Dir. de Jordan Peele, com Daniel Kaluuya.

Indicado para o Oscar em diversas categorias (filme, diretor, ator), o longa de Jordan Peele virou emblema da era Donald Trump, mas na verdade é só uma versão masculina (e black) do velho Esposas em Conflito, de Bryan Forbes. Interessante, de qualquer maneira.

Crianças

INFANTIL

A Era do Gelo 2

No segundo filme da série do brasileiro Carlos Saldanha (iniciada por Chris Wedge), Syd, Manny e Diego preparam-se para o grande degelo que poderá destruir a Terra.

Telecine FUN, 16h45. Colorido, 91 min.