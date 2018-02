Filmes

Sobre Meninos e Lobos

Mystic River. (EUA, 2003.) Dir. de Clint Eastwood, com Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laura Linney.

Sean Penn e Tim Robbins ganharam o Oscar – de ator e coadjuvante – por esse longa que Clint adaptou do romance de Dennis Lehane, com roteiro de Brian Helgeland. As vidas de três garotos de uma comunidade de trabalhadores de Boston permanecem atadas pela vida afora. Um virou policial, o outro, uma figura de destaque e o terceiro carrega as marcas de uma experiência traumática. Embora ligados, não são mais amigos, mas precisam se reaproximar por causa de uma morte brutal. Amizade, lealdade e códigos de honra, mesmo de criminosos, impregnam a obra do grande Clint. Mas essa abordagem da pedofilia é um tanto rara e permanece como um dos momentos fortes da sua carreira. O silêncio e a gravidade dos homens, a confissão como expiação e o rio (místico) do título definem todo um mundo. E o catolicismo na trama poderia ser de Martin Scorsese.

TCM, 23h31. Reprise, colorido, 138 min.

150 Miligramas

La Fille De Brest. (França, 2016.) Dir. de Emmanuele Bercot, com Sidse Babett Knudsen, Benoit Magimel.

Atriz de Meu Rei e diretora de De Cabeça Erguida, Emmanuelle assina esse vigoroso drama sobre médica que combate a indústria farmacêutica. Baseado numa história real.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 128 min.

Ronin

Ronin. (EUA, 1998.) Dir. de John Frankenheimer, com Robert de Niro, Jean Reno, Natascha Mcelhone.

David Mamet coescreve, sob pseudônimo, essa história sobre o código de honra dos modernos samurais. Recheado com eletrizantes perseguições de carros.

Paramount, 22h. Reprise, colorido, 121 min.

Streaming

DRAMA

99 Casas

Um operário da construção civil desempregado vai trabalhar para o empresário que o despejou de casa – mas no novo cargo é ele quem precisa despejar os outros.

DOCUMENTÁRIO

As Lindas

Este ótimo documentário questiona, a partir de experiências pessoais, a construção do gênero feminino numa sociedade que cultua a imagem.

NOW, 2016, 76 min.

INDEPENDENTE

Cordeiros e Carrascos

Um advogado aceita o caso de um assassinato em massa. Ao organizar e montar a defesa, ele se aprofunda na vida de um homem traumatizado. Com Steve Coogan.

Telecine Play, 2016, 101 min.

DVD

A MOCIDADE DE LINCOLN

EUA, 1939. Dir. de John Ford. Silverscreen. R$ 39

Ford iniciou sua parceira com o grande Henry Fonda com essa evocação da juventude do futuro presidente Lincoln, ainda advogado no Kentucky. Vieram depois Ao Rufar dos Tambores, Vinhas da Ira, Domínio de Bárbaros e Sangue de Herói, antes do rompimento nos anos 1950

Crianças

ANIMAÇÃO

Universidade Monstros

Mike e Sulley são expulsos da universidade como desdobramento de sua participação na campanha para escolher o aluno mais assustador.

TNT, 16h18. Reprise, colorido, 110 min.