Filmes

Rápida e Mortal

The Quick And The Dead. (EUA, 1995.) DIR de Sam Raimi, com Sharon Stone, Leonardo Di Caprio, Russell Crowe, Gene Hackman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 23 anos, quando fez este filme, Sam Raimi era o diretor dos cultuados Noite Alucinante 1, 2 e 3. Ainda se passariam alguns anos até que fizesse sua trilogia do Homem-Aranha. Nesse quadro, parecia interessante, depois do terror, revisitar os códigos do western, e numa perspectiva pré-feminista. Sharon Stone chega à cidade governada com mão de ferro pelo xerife Gene Hackman para participar de torneio de tiro. Na verdade, busca vingança. Raimi talvez não tenha conseguido converter a sexy Sharon, aureolada do sucesso recente de Instinto Selvagem, na sua Mulher sem Nome (como Clint, nos spaghettis de Sergio Leone). Mas o filme tem muita coisa boa, e reunir esse elenco seria praticamente impossível hoje em dia. O lendário Woody Strode, intérprete de John Ford, aparece como um coveiro na cena de abertura. Foi sua despedida do cinema.

TCM, 16h25. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

O Outro Lado da Rua

(Brasil, 2003.) DIR. de Marcos Bernstein, com Fernanda Montenegro e Raul Cortez.

Janela Indiscreta, versão nacional. Fernanda espia o vizinho Cortez e desconfia de que ele matou a mulher. Grandes atores num filme que não cumpre integralmente suas promessas, mas pode surpreender na revisão.

Canal Brasil, 15h40. Reprise, colorido, 97 min.

Tudo sobre Minha Mãe

Todo Sobre Mi Madre. (Espanha, 1999.) DIR. de Pedro Almodóvar, com Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes.

Almodóvar à sombra do grande Mankiewicz – All about Eve/A Malvada. Mulher perde o filho e, indo atrás do pai dele, vai de descoberta em descoberta. Um filmaço.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 105 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

Irmãos à Obra

O empreiteiro Jonathan Scott e o corretor Drew Scott trabalham juntos para encontrar a casa dos sonhos de seus clientes. Série divertida e boa para passar o tempo.

Netflix , 2011, 44 min.

TERROR

O Som

Kelly é uma escritora que usa seu conhecimento para desmascarar eventos sobrenaturais. Mas um novo caso que envolve um suicídio misterioso vai testar suas crenças.

Telecine Play, 2017, 91 min.

NACIONAL

O Bandido da Luz Vermelha

Clássico do cinema brasileiro, mostra a rotina e as atitudes do Bandido da Luz Vermelha, que aterrorizou o País. Essencial.

Itunes, 1967, 92 min.

Matheus Mans

DVD

CINEMA

POLICIAL II

Dois discos, quatro filmes cultuados.

No segundo volume da série, a Versátil resgata Get Carter, de Mike Hodges, com Michael Caine, e O Sequestro do Metrô, a versão de Joseph Sargent, com Walter Matthau. Completam o pacote – Esquadrão Implacável, com Roy Scheider, e Caçada na Noite, com Bob Hoskins.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shrek para Sempre

No quarto filme da série, o ogro entra num mundo paralelo que anula os filmes anteriores. O reino é comandado por um vilão, Fiona participa da resistência. E agora, Shrek?

Telecine Fun, 16h25. Colorido, 93 min.