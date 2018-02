Filmes

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (EUA, 1968). Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Recém-casados mudam-se para um apartamento em Nova York, onde são assediados por solícitos e estranhos vizinhos. Quando ela engravida, começa a ter estranhas alucinações e vê o marido envolver-se com os vizinhos em uma seita de bruxas que deseja que ela dê à luz o filho do diabo. Baseado no livro A Semente do Mal, de Ira Levin, o filme foi escolhido como um dos mais assustadores de todos os tempos pela revista Entertainment Weekly. E, de fato, provoca calafrios com o insuportável clima crescente de tensão, temperado com flashes arrepiantes da imagem do demo. O segredo do medo está justamente aí, na sugestão: muitas cenas são apavorantes sem que nada explícito seja mostrado ao espectador. Trata-se de um poema cinematograficamente tenebroso. Ruth Gordon, que se notabilizou como grande roteirista, ganhou Oscar de coadjuvante.

Telecine Cult, 13h30. Reprise, colorido, 150 min.

Florence: Quem é Essa Mulher?

Florence Foster Jenkins. (EUA, 2016). Dir. de Stephen Frears, com Meryl Streep

Florence Foster Jenkins é uma rica herdeira que persegue obsessivamente uma carreira de cantora de ópera. Aos seus ouvidos, sua voz é linda, mas para todos os outros é absurdamente horrível.

Telecine Premium, 13h15. Reprise, colorido, 120 min.

Era Uma Vez no México

Once Upon A Time In Mexico. (EUA, 2003). Dir. de Robert Rodriguez, com Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp.

El Mariachi é contratado por um corrupto agente da CIA, para desvendar um plano idealizado por traficante para assassinar o presidente do México.

TCM, 20h18. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

DRAMA

O Último Metrô

Clássico de Truffaut, O Último Metrô conta a história da mulher que precisa dirigir o teatro de seu marido enquanto o esconde no porão.

COMÉDIA

Fútil e Inútil

Entre sucessos e fracassos, Doug Kenney ajudou a criar a revista National Lampoon, construiu um império do humor e moldou a cultura pop dos anos 70.

Netflix, 2018, 101 min.

AÇÃO

Anjos da Lei 2

Depois de enfrentarem o colégio, os oficiais Schmidt e Jenko têm uma nova missão: se infiltrar em uma faculdade para um caso policial. Com Channing Tatum e Jonah Hill.

Telecine Play, 2014, 108 min.

DVD

A SOMA DE TODOS OS MEDOS

Elenco: Ben Affleck

A Guerra Fria americana é revivida, depois que o presidente da Rússia morre e é sucedido por um homem de passado obscuro. Mas as tensões Ocidente-Oriente vêm à tona, quando a CIA suspeita que cientistas russos renegados estão desenvolvendo armas nucleares.

Juvenil

COMÉDIA

Tootsie

Ator desempregado decide travestir-se de mulher para conseguir um papel em telenovela. Ele não somente consegue como também o personagem começa a fazer parte de sua vida.

TCM, 12h01. Reprise, colorido, 118 min.