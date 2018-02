Filmes

La La Land. (EUA, 2016). Dir. de Damien Chazelle, com Emma Stone, Ryan Gosling.

Em Los Angeles, a aspirante a atriz Mia e o pianista de jazz Sebastian se apaixonam e juntos passam a perseguir seus sonhos e vontades. Conforme buscam o que desejam, os dois tentam fazer seu relacionamento dar certo. Já completam um ano as reviravoltas sofridas por La La Land. Depois de despontar como um potente reforço na onda revigorada de musicais em Hollywood (que já havia apresentado, pouco antes, Into the Woods e, principalmente, a maravilhosa versão de Les Misérables), o filme participou involuntariamente do vexame que marcou o encerramento da cerimônia do Oscar, quando La La Land figurou por alguns segundos como o melhor filme do ano – houve uma troca de envelopes e o vencedor, na verdade, foi Moonlight. Mesmo assim, o longa de Damien Chazelle (que já chamara atenção por Whiplash) resiste como bom passatempo.

Telecine Pipoca, 11h. Reprise, colorido, 135 min.

Máquina Mortífera

Lethal Weapon. (EUA, 1987). Dir. de Richard Donner, com Mel Gibson.

Um policial destemido e instável estabelece uma incômoda aliança com um detetive veterano, e, juntos, eles enfrentam uma máfia de narcotraficantes homicidas. Filme ainda infalível no bom humor e na aventura.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 128 min.

Histórias Cruzadas

The Help. (EUA, 1986). Dir. de Tate Taylor, com Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone.

Jornalista escreve como mulheres negras são discriminadas, nos anos 1960, ao mesmo tempo em que criam crianças de famílias abastadas, no Mississippi.

Telecine Touch, 22h. Reprise, colorido, 155 min

Streaming

INFANTIL

Lhama Lhama

Personagem infantil literário, Lhama Lhama ganha vida nesta série sobre família, amizade e o aprendizado de coisas novas. Bom para os pequeninos.

Netflix, 2018, 24 min.

DRAMA

A Cor do Dinheiro

Filme pouco lembrado de Scorsese, A Cor do Dinheiro mostra Paul Newman voltando a um de seus papéis mais icônicos: o Fast Eddie. Ainda tem Tom Cruise novinho.

Itunes, 1986, 119 min.

COMÉDIA

Que Família É Essa?

Bastien e seus seis meios-irmãos estão cansados de ter que se adaptar à vida de seus pais e mães. Eles, então, se unem e decidem morar juntos.

Telecine Play, 2016, 98 min.

DVD

FAHRENHEIT 451

Direção: François Truffaut

Em um futuro próximo, os bombeiros têm por função queimar todo tipo de material impresso, considerado propagador da infelicidade. Até que um dos bombeiros começa a questionar os motivos. Ficção distópica e futurista, com boa versão de Truffaut.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shrek Para Sempre

Shrek está desanimado com a vida que leva. Ele, então, faz um acordo com o duende Rumpelstiltskin, que promete trazer de volta sua antiga vida. Capítulo final da história.

Telecine Fun, 22h. Reprise, colorido, 100 min.