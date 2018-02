Filmes na TV

Feitiço do Tempo

Groundhog Day. (eua, 1993). Dir. de Harold Ramis, com Bill Murray, Andie Macdowell, Chris Elliott.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Repórter de TV, que faz previsões de meteorologia, viaja para uma pequena cidade para fazer reportagem sobre o inverno. Inesperadamente, ele entra numa fenda do tempo e vê o mesmo dia se repetir seguidamente. A angústia do herói não é só fugir desse ciclo fechado, mas também interferir em certos acontecimentos, que tenta mudar. Uma história surpreendente e interessante, em que o diretor Harold Ramis desenvolve conceitos filosóficos sofisticados com singular precisão. A surpresa vem do fato de que o diretor, formado na escola do humor irreverente do programa National Lampoon, nunca pareceu ter esse grau de ambição. Comédia curiosa, que fez muito sucesso justamente por se encaixar no tipo de humor de Bill Murray, ou seja, ele parece indiferente à loucura que o rodeia. Esse é um filme que ainda precisa ser devidamente valorizado.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 100 min.

VEJA TAMBÉM

007 Contra o Satânico Dr. No

DR. NO. (EUA, 1962). Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Ursula Andress.

Na primeira missão de James Bond nos cinemas, o agente é designado para investigar o assassinato de outro integrante do MI6 na Jamaica. Lá, se depara com Dr. No, cientista que quer atacar o programa espacial dos EUA.

Telecine Cult, 9h55. Reprise, colorido., 120 min.

Ruas de Fogo

Streets of Fire. (Eua, 1984). Dir. de Walter Hill, com Amy Madigan, Martin Landau, Rick Moranis.

Estrela do rock é raptada por quadrilha de motociclistas. Desesperado, o agente dela sai à procura do ex-namorado da estrela, e desencadeia uma série de acontecimentos.

TCM, 15h21. Reprise, colorido., 94 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a propgramação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Nosso Querido Bob

Um nova-iorquino neurótico quer tratar suas fobias de qualquer maneira. Assim, acompanha seu psiquiatra e a família dele nas férias mais loucas que já tiveram. Clássico cult.

Netflix, 1991, 99 min.

DOCUMENTÁRIO

89

Para quem gosta de futebol, 89 é um deleite. Conta como o Arsenal arrancou o título do Liverpool em 1989. Emociona.

NOW, 2018, 86 min.

DRAMA

Não Ultrapasse

Chad Cutler, vivido por Michael Fassbender, vem de uma família que se dedica ao crime há várias gerações e quer deixar seu passado para trás. Mas, para isso, ele precisará enfrentar seu pai.

Telecine Play, 2016, 96 min.

Matheus Mans

DVD

PAPILLON

Elenco: Steve McQueen, Dustin Hoffman

A Ilha do Diabo é uma prisão onde homens pagam por seus crimes sofrendo as maiores degradações e brutalidades. Localizada na Guiana Francesa, é um lugar cercado por uma floresta impenetrável e de onde é impossível que algum de seus prisioneiros consiga fugir.

Crianças

COMÉDIA

A.r.c.h.i.e. – O Cão Robô

Menina que perde os pais em acidente de carro vai morar com o tio. Sentindo-se solitária e sem amigos, ela faz uma amizade inesperada com Archie, um pequeno cão-robô.

Telecine Fun, 18h35. Reprise, colorido, 105 min.