Kamchatka

(Arg., Esp, Itália, 2002). Dir. de Marcelo Pieyro, com Ricardo Darín, Cecilia Roth, Tomás Fonzi.

Em 1976, a Argentina viu-se tomada por uma violenta ditadura, que produziu os estragos comuns aos regimes de exceção que marcaram o continente latino-americano naquela época: cassações, desaparecimentos, torturas. A história do filme começa justamente quando os militares iniciam seu processo brutal. Narra a trajetória de um casal obrigado a se refugiar em uma casa de campo quando aperta o cerco militar. Eles levam os dois filhos pequenos e é a partir do olhar do mais velho que boa parte da ação é filtrada. Em uma das cenas mais ternas do filme, o pai aproveita o momento em que está jogando War com o filho para lhe ensinar a importância da resistência: o garoto está vencendo o jogo e basta-lhe apenas conquistar um território, Kamchatka (uma região da Rússia), para concretizar o triunfo. O pai, no entanto, não cede.

Telecine Cult, 13h55. Reprise, colorido, 115 min.

Veja Também

Chico Xavier

(EUA, 2010). Dir. de Daniel Filho, com Nelson Xavier, Tony Ramos.

Cinebiografia de um dos maiores expoentes do Espiritismo no Brasil, o médium Chico Xavier, responsável por psicografar centenas de livros e cartas, auxiliando milhares de pessoas em todo o País.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 125 min.

O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas

St. Elmo’s fire. (eua, 1985). Dir. de Joel Schumacher, com Demi Moore.

Sete jovens universitários recém-formados desejam se manter unidos após a formatura, mas têm de enfrentar o mundo, o que coloca em risco a amizade entre eles.

TCM, 18h20. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

AÇÃO

Dunkirk

Concorrente a melhor filme no Oscar, Dunkirk conta a história da operação que resgatou soldados britânicos encurralados pelos nazistas. Incrível.

Looke, 2017, 106 min.

COMÉDIA

Blockbuster

Jérémy grava um vídeo para alegrar o pai doente. Mas isso o afasta de Lola, sua namorada fissurada em super-heróis. Para ganhá-la de volta, ele bola um plano mirabolante. Diverte.

Netflix, 2017, 85 min.

AÇÃO

Confronto no Pavilhão 99

História brutal e violenta sobre homem que enfrenta encarceramento mais brutal que o normal. Com Vince Vaughn.

Itunes, 2017, 133 min.

DVD

Andrei Tarkovski

Com Stalker e Andrei Rublev

Dois grandes filmes do cineasta russo Andrei Tarkovski: Andrei Rublev (1966), sobre o grande pintor de ícones da Rússia do século 15, e Stalker (1979), ficção científica sobre uma região do planeta que adquire poderes estranhos depois da queda de meteoritos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Cachorro mora em um apartamento de Manhattan e sofre quando sua dona traz para casa um novo cão – isso significa que seus privilégios acabaram.

Telecine Pipoca, 12h05. Reprise, colorido, 105 min.