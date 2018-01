Filmes

O Psicopata Americano

American Psycho. (Eua, 2000). Dir. de Mary Harron, com Christian Bale, Justin Theroux, Reese Witherspoon.

Yuppie de Wall Street fecha seus negócios com elegância e gasta sem culpa seu rentável salário. Tem uma noiva da alta sociedade e uma amante igualmente chique. Mas anda se irritando à toa, de forma crescente, ao ponto de se desequilibrar. Inspirado na intrigante história de Bret Easton Ellis, o filme abusa dos clichês, mas a dedicação de Bale deixa os deslizes em segundo plano. O que sobra é o assombro com uma geração que se criou em meio ao egoísmo, à competição e ao preconceito. A frieza, aliás, já está no livro de Easton Ellis, cuja escrita realista surpreende pela descrição detalhada de atos violentos. “O personagem principal é um serial killer, o que implicava descrições detalhadas de tortura e morte. Não gosto de conviver com a violência, mas, em meu trabalho de criação, tenho de ser verdadeiro com o personagem e descrever suas ações”, disse ele.

Telecine Cult, 18h. Reprise, colorido, 110 min

Gattaca – A Experiência Genética

Gattaca. (Eua, 1997). Dir. de Andrew Niccol, com Ethan Hawke, Uma Thurman.

Num futuro no qual os seres humanos são criados geneticamente em laboratórios, as pessoas concebidas biologicamente são consideradas “inválidas”. Ficção científica intrigante.

TCM, 17h. Reprise, colorido, 108 min.

O Assalto

Heist. (Eua, 2001). Dir. de David Mamet, com Gene Hackman, Danny Devito.

Chefe de uma quadrilha de ladrões profissionais de joalherias resolve fazer um último trabalho. A situação complica, porém, quando uma câmera de segurança o filma em plena atividade. Bom roteiro.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

SÉRIE

The Ministry of Time

Três policiais de épocas diferentes trabalham numa agência secreta e protegem o passado da Espanha de invasores que viajam no tempo. Boa ficção científica.

Netflix, 2017, 70 min.

DOCUMENTÁRIO

Serena

Olhar íntimo sobre a vida de Serena Williams, tenista campeã mundial que enfatiza toda a humanidade por trás do sucesso.

NOW, 2016, 94 min.

AÇÃO

Alvo Triplo

Quando um assalto dá errado, três criminosos se veem presos num armazém. Mas lá, uma ameaça maior os espera. Bom para passar o tempo.

Looke, 2017, 100 min.

DVD

JORNALISMO NO CINEMA

Box com dois discos e quatro filmes

Na onda de The Post, em cartaz nos cinemas, chega em boa hora esse box com quatro importantes filmes sobre jornalismo: A Embriaguez do Sucesso, sobre colunismo, A Dama de Preto, que festeja o repórter, Jejum de Amor, comédia imbatível, e o drma A Hora da Vingança.

Crianças

COMÉDIA

O Zelador Animal

Zelador de um zoológico adora o trabalho, mas sua namorada não e o abandona. Quando ele pensa em largar o posto, os animais revelam um segredo: eles falam e dão conselhos.

Telecine FUN, 18h. Reprise, colorido, 115 min