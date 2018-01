Filmes

Guerra ao Terror

The Hurt Locker. (Eua, 2010). Dir. de Kathryn Bigelow, com Jeremy Renner, Anthony Mackie.

Três soldados integram o esquadrão antibombas do exército americano, em ação em pleno Iraque. Eles trabalham na destruição de um explosivo, fazendo com que seja detonado sem que atinja alguém. Entretanto, um erro faz com que o artefato exploda e mate um deles. Em seu lugar é enviado um sargento, que possui grande sangue frio em ação. Isto gera desentendimentos com outro dos soldados, que o considera irresponsável. Apesar disso, o trio segue na ativa, tendo consciência de que cada dia concluído de trabalho é um dia a mais de vida. No ano que parecia de Avatar, Guerra ao Terror surpreendeu ao faturar seis Oscars, incluindo de direção, pela primeira vez entregue a uma mulher. O curioso é que o filme saiu aqui primeiro em DVD, revelando a escassa confiança de sua distribuidora. E ainda resiste como um bom filme de ação.

Paramount, 20h30. Reprise, colorido, 124 min.

Gladiador

Gladiator. (Eua, 2000). Dir. de Ridley Scott, com Russell Crowe.

General é designado pelo imperador a assumir o poder de Roma. Com inveja por ter sido desprezado, o herdeiro real ordena a execução do militar, que consegue escapar para se tornar um invencível gladiador.

TCM, 15h31. Reprise, colorido, 152 min.

Ghost – Do Outro Lado da Vida

Ghost. (Eua, 1990). Dir. de Jerry Zucker, com Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg.

Mulher apaixonada tem seu relacionamento destruído após a morte do marido, mas o espírito dele permanece na Terra para ajudar sua amada, pois ela corre risco de vida.

TC Touch, 10h30. Reprise, colorido, 135 min.

Streaming

INFANTIL

The Adventures of Figaro Pho

Figaro é um garoto com todas as fobias possíveis. Para lidar com elas, o menino precisará de muita imaginação. Animação muito bem feita.

Netflix, 2012, 22 min.

DRAMA

As Duas Irenes

Uma jovem, chamada Irene, descobre tardiamente que tem uma meia-irmã de mesmo nome e idade. A partir daí, começa uma jornada de descobertas.

Itunes, 2017, 89 min.

AÇÃO

A Espada do Imortal

Um samurai é amaldiçoado com a imortalidade. Para se recuperar, então, ele precisará lutar contra o mal. Bom filme samurai.

Google Play, 2018, 141 min.

Matheus Mans

DVD

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Direção: Wim Wenders

Documentário dirigido por Wim Wenders e comandado pelo músico Ry Cooder sobre grandes nomes da música cubana, muitos já aposentados. Graças ao filme, eles conquistaram a fama planetária, excursionando por vários países. Ainda uma delícia de se ouvir.

Crianças

AVENTURA

Sonhadora

Treinador aposentado recebe como indenização um cavalo de corrida machucado, que é recuperado graças à determinação de sua pequena filha, que o torna um vencedor.

TCM, 13h45. Reprise, colorido., 106 min.