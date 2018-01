Filmes

Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1969). Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O oeste, para o cineasta Sam Peckinpah, era o local ideal para se contar a tragédia americana. É o que propõe no faroeste Meu Ódio Será Sua Herança. Trata-se da célebre história dos veteranos fora da lei que decidem se aposentar. Antes, porém, planejam um grande golpe. O filme conta a história, portanto, da perseguição desses bandidos, interpretados por um grupo nada desprezível de atores: William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine e outros. Para muitos, Peckinpah foi o cineasta que reinventou a violência no cinema – o uso da câmera lenta para registrar os momentos mais dramáticos de confronto. Parte de sua família tinha sangue índio e ele gostava de dizer que descendia de um grande cacique. Daí uma explicação para a ferocidade com que desenvolveu uma visão de mundo do Oeste selvagem e, por extensão, da própria sociedade americana.

TCM, 15h24. Reprise, Colorido, 110 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Metrô

Le Dernier Metro. (Fra, 1980). Dir. de François Truffaut, com Gérard Depardieu.

Em 1942, um dramaturgo judeu se vê obrigado a se esconder da perseguição nazista no porão de um teatro. À sua mulher, cabe continuar a montagem da peça abandonada pelo marido. Brilhante despedida de Truffaut.

Telecine Cult, 19h30. Reprise, Colorido, 145 min.

O Rastro

(Brasil, 1986). Dir. de J. C. Feyer, com Rafael Cardoso, Leandra Leal.

Jovem e talentoso médico em ascensão acaba encarregado de uma tarefa ingrata: supervisionar a transferência de pacientes quando um hospital público da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba.

Telecine Premium, 15h45. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Mãe!

Para muitos, o melhor filme de 2017. Na história, vemos uma mulher que vê sua vida ser invadida por estranhos. A metáfora por trás, porém, é ainda mais interessante.

ITUNES, 2017, 121 min.

DOCUMENTÁRIO

Yoga

Baseado no livro homônimo do fotógrafo Michael O’Neill, este belíssimo documentário mostra a jornada dele pelo universo da ioga durante 10 anos.

Netflix, 2017, 92 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Sinal

Três amigos estão à procura de um homem que conseguiu invadir os computadores do MIT e expôs diversas falhas de segurança. Boa história.

Telecine Play, 2014, 95 min.

Matheus Mans

DVD

Com Amor, Van Gogh

Investigação aprofundada sobre a vida e a misteriosa morte de Vincent Van Gogh por meio das suas pinturas e dos personagens que habitam suas telas. Belo trabalho, que utiliza a técnica de pintura a óleo do próprio pintor holandês, um dos mais famosos da história.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mulan

Na China antiga, Mulan é uma valente garota que se disfarça de homem para se juntar ao exército e enfrentar invasores, ajudando a defender seu país e a honra de sua família.

TCM, 10h52. Reprise, Colorido, 89 min