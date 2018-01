La La Land – Cantando

Estações

(Eua, 2016). Dir. de Damien Chazelle, com Emma Stone, Ryan Gosling.

Em Los Angeles, a aspirante a atriz Mia e o pianista de jazz Sebastian se apaixonam e juntos passam a perseguir seus sonhos e vontades. Conforme buscam o que desejam, os dois tentam fazer seu relacionamento dar certo. Já completam um ano as reviravoltas sofridas por La La Land. Depois de despontar como um potente reforço na onda revigorada de musicais em Hollywood (que já havia apresentado, pouco antes, Into the Woods e, principalmente, a maravilhosa versão de Les Misérables), o filme participou involuntariamente do vexame que marcou o encerramento da cerimônia do Oscar, quando La La Land figurou por alguns segundos como o melhor filme do ano – houve uma troca de envelopes e o vencedor, na verdade, foi Moonlight. Mesmo assim, o longa de Damien Chazelle (que já chamara atenção por Whiplash) resiste como bom passatempo.

Telecine Premium, 17h35. Reprise, colorido, 135 min.

Corra que a Polícia Vem Aí!

The Naked Gun. (Eua, 1988). Dir. de David Zucker, com Leslie Nielsen.

O tenente Frank Drebin (Nielsen) descobre um plano para assassinar a rainha da Inglaterra durante a visita dela a Los Angeles. Escrachada comédia no estilo de Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu! Ainda diverte.

TCM, 20h33. Reprise, colorido, 87 min.

Fruitvale Station – A Última Parada

Fruitvale Station. (Eua, 2013). Dir. de Ryan Coogler, com Michael B. Jordan.

Depois de ser demitido, Oscar tenta arrumar uma forma de sustentar mulher e filha. Mas acaba envolvido em um incidente que terminará em tragédia. Filme seco e direto.

Telecine Cult, 18h45. Reprise, colorido, 95 min.

Streaming

COMÉDIA

Chocante

Comédia nacional que surpreende. Acompanha a retomada de uma boy band dos anos 1980. Diverte e tem boas músicas.

Looke, 2017, 94 min.

SÉRIE

Somebody Feed Phil

Criador de Raymond e Companhia, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de cidades como Bangcoc, Lisboa e Cidade do México. Divertido.

Netflix, 2018, 55 min.

DRAMA

O Segredo da Massa

Um senhor judeu luta para manter a padaria de sua família aberta. Quando ele contrata um jovem muçulmano como aprendiz, uma amizade inesperada surge entre os dois.

Telecine Play, 2015, 92 min.

Matheus Mans

DVD

OS ESQUECIDOS

Direção: Luis Buñuel

A vida marginal de um grupo de meninos, na região pobre da Cidade do México. Depois de escapar de uma unidade correcional, jovem reúne-se com sua quadrilha de meninos para planejar assaltos. Grande filme de Buñuel, melhor diretor no Festival de Cannes de 1951.

Crianças

COMÉDIA

Curly Sue – A Malandrinha Após noite de farra, rapaz encontra na porta de casa um bebê abandonado. Ele faz o que pode para criá-la e, 9 anos depois, Curly Sue o ajuda em seus pequenos golpes.

TCM, 14h36. Reprise, colorido, 103 min.