Laranja Mecânica

Clockwork Orange. (Eua, 1971). Dir. de Stanley Kubrick, com Malcolm Mcdowell, Patrick Magee, Warren Clark.

Baseado na obra cult de Anthony Burgess, o filme centra-se em Alex (Malcolm McDowell), um fanático por Beethoven que passa suas noites consumindo álcool e drogas para depois embarcar em um tour ultraviolento com os amigos. Essas noites incluem, por exemplo, aterrorizar um escritor e ainda estuprar sua esposa. E, após golpear uma mulher até a morte com uma de suas esculturas fálicas, Alex acaba preso. Na cadeia, é submetido a uma inovadora e cruel técnica de correção de criminosos que consiste na observação de filmes sangrentos até o ponto de ele se chocar com a violência. Uma vez recuperado, Alex se reintegra à sociedade totalmente indefeso. E, agora, será alvo de suas vítimas. Antecipação futurista de Kubrick, uma das obras emblemáticas do começo dos anos 1970, época marcada por muita contestação, continua um clássico imbatível.

TCM, 23H54. Reprise, Colorido, 86 min.

Ladrão de Casaca

To Catch A Thief. (Eua, 1955). Dir. de Alfred Hitchcock, com Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis.

Ex-ladrão de joias precisa voltar à ativa quando uma série de assaltos parecidos com os que costumava cometer chama a atenção da polícia. Um Hitchcock de primeira linha.

Telecine Cult, 16h45. Reprise, Colorido, 120 min.

O Vingador do Futuro

Total Recall. (Eua, 1990). Dir. de Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, David Knell.

Em 2084, um construtor tem pesadelos envolvendo uma viagem a Marte. Para resolver, recebe um implante de memória que lhe dá a sensação de ter um ótimo sonho.

TCM, 22h. Reprise, Colorido, 114 min.

O Estado das Coisas

Ben Stiller quer se afastar das comédias físicas. Uma de suas apostas é este filme que explora a relação de um homem com seu filho. Bom resultado.

Google Play, 2017, 101 min.

DRAMA

Pegando Fogo

Um chef que destruiu sua carreira por imprudência e mau comportamento volta a Londres para tentar se redimir e recuperar o prestígio. Bom filme culinário com Bradley Cooper.

Netflix, 2015, 100 min.

AÇÃO

Feito na América

Tom Cruise é um piloto de avião que decide transportar drogas da Colômbia para os EUA. Com o tempo, porém, suas atividades vão ficando mais complexas e confusas.

Looke, 2017, 114 min.

Sofrendo da Bola

Dupla de artistas cômicos surge em campos de golfe: Jerry Lewis vive o filho de um hábil jogador, mas se sente nervoso em competir. Por causa disso, torna-se técnico de um amigo (Dean Martin), mais interessado em impressionar socialites que ganhar um torneio.

Tarzan: a Evolução da Lenda

Em acidente aéreo na selva africana, só uma criança sobrevive. Isolado do mundo, Tarzan cresce aprendendo as leis da selva com um grupo de gorilas.

Telecine Fun, 18h15. Reprise, Colorido, 100 min.