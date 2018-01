Cavalo de Guerra

War Horse. (Eua, 2011) Dir. de Steven Spielberg, com Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson.

A história da amizade entre o menino Albert e seu cavalo Joey, no início do século passado. Depois de ser vendido para a cavalaria inglesa durante a 1.ª Guerra Mundial, o corcel emociona ambos os lados com sua bravura. Albert se alista para recuperar seu amigo e trazer Joey de volta para casa. Steven Spielberg conta minuciosamente a odisseia dos dois seres, e impressiona as desventuras do animal – ainda impressiona a cena em que ele se desvencilha do arame farpado. Como bem observou o titular dessa coluna, o crítico Luiz Carlos Merten, Spielberg dirige no estilo do mestre John Ford. E o repórter conseguiu do cineasta a confirmação, durante entrevista no Festival de Cannes, em 2016. “O cinema de Ford tem uma ligação muito forte com a terra. Todos os meus filmes tratam de jornadas, da volta para casa, mas o tema é visceral em Cavalo de Guerra.

Telecine Touch, 19H25. Reprise, Colorido, 86 min.

Tempo de Glória

Glory. (Eua, 1989). Dir. de Edward Zwick, com Denzel Washington, Cary Elwes, Matthew Broderick.

Outro filme de guerra, agora ambientado na Guerra Civil Americana. A história se baseia nas cartas do coronel Robert G. Shaw, comandante do primeiro regimento negro.

TCM, 17h07. Reprise, Colorido, 122 min.

Divinas Divas

(Brasil, 2016). Dir. de Leandra Leal, com Rogéria, Jane Di Castro, Brigitte de Búzios, Marquesa.

Carinhoso documentário sobre a primeira geração de travestis a fazer shows no Brasil, nos anos 1960, mais especificamente no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

COMÉDIA

O Rei da Polca

Decidido a vencer nos EUA, o músico polonês Jan Lewan atrai os fãs para uma pirâmide financeira. Comédia baseada numa história real.

Netflix, 2017, 94 min.

DRAMA

Imperium

Agente do FBI trabalha disfarçado para deter grupo americano de neonazistas, que acreditam na supremacia branca.

Telecine Play, 2017, 109 min.

NACIONAL

Não Devore Meu Coração

Cauã Reymond é um jovem que descobre o amor ao conhecer uma paraguaia. Só que ele precisará enfrentar uma gangue de motociclistas para consolidar o romance.

NOW, 2017, 108 min.

Matheus Mans

DVD

Monsieur E Madame Adelman

Direção e interprete.: Nicolas Bedos

Sarah e Victor vivem juntos por mais de 45 anos. Mas, o que seria uma relação estável, revela-se um ardiloso comportamento, em que ela desponta como a principal fonte de ideias do marido escritor. Roteiro engenhoso, embora não fosse unanimidade.

Crianças

AVENTURA

Robo-dog

Quando Tyler perde seu cão de estimação e fica arrasado, seu pai, um inventor, cria um cão-robô para ocupar o lugar do animal. Recomendável não fazer algo parecido em casa.

Telecine Fun, 11h20. Reprise, Colorido, 105 min.