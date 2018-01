O Resgate do Soldado Ryan

Saving Private Ryan. (Eua, 1998). Dir. de Steven Spielberg, com Tom Hanks, Matt Damon, Paul Giamatti, Dennis Farina.

Na 2.ª Guerra, o alto comando do Exército americano decide localizar o soldado Ryan, único sobrevivente de uma família de militares. A missão pretende trazê-lo a salvo para casa, pois seus três irmãos foram mortos em combate. Um capitão e sete soldados são destacados para a missão. Steven Spielberg decidiu recriar de forma realista o famoso Dia D, o 6 de junho de 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia e reforçaram o cerco aos nazistas. Os primeiros minutos retratam com realismo semidocumental a chegada dos soldados, sob uma chuva de balas. As mortes impressionam, tingindo o mar de sangue. A guerra sempre significou holocausto para Spielberg que, embora não trate o assunto de forma direta, faz uma menção quando o nazista mata o soldado judeu sob os olhos do colega que nada faz para salvá-lo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 23H37. Reprise, Colorido, 169 min.

VEJA TAMBÉM

Bravura Indômita

True Grit. (Eua, 1969). Dir. de Henry Hathaway, com John Wayne, Kim Darby

Velho xerife é contratado por garota para matar o assassino do pai. Mas ela faz questão de acompanhá-lo, o que o deixa contrariado. Os dois são seguidos por um caça-recompensas, que quer prender o assassino antes.

Telecine Cult, 15h15. Reprise, Colorido, 89 min.

Logan

(Eua, Austrália, Canadá, 2017). Dir. de James Mangold, com Hugh Jackman.

Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limusine para cuidar de Xavier. Debilitado fisicamente, ele é procurado por uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena X-23.

Telecine Premium, 17h05. Reprise, Colorido, 145 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Milada

A política e defensora dos direitos humanos Milada Horáková luta contra tudo e todos para defender suas crenças na Checoslováquia comunista.

Netflix, 2017, 123 min.

AÇÃO

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Continuação da franquia que acompanha os disfuncionais heróis galácticos da Marvel. Faz rir e ainda tem uma trilha sonora incrível.

Telecine Play, 2017, 135 min.

DOCUMENTÁRIO

A Maçã de Eva

Entrevistas com garotas em Gâmbia e no Quênia detalham os horrores da mutilação genital e os esforços para acabar com a prática. História forte e ótima produção.

Netflix, 2018, 90 min.

Matheus Mans

DVD

Wladyslaw Strzeminski é um artista de vanguarda polonês que superou as dificuldades impostas pelas deficiências físicas (não possuía uma perna e um braço) e também a indiferença das autoridades de seu país para se tornar um dos artistas mais reverenciados do século 20.

Crianças

AVENTURA

Hook – A Volta do Capitão Gancho

Peter Pan se esqueceu como voar. Ele tem de resolver o problema para então voltar à Terra do Nunca, onde reencontrará Sininho e Capitão Gancho.

TCM, 11h39. Reprise, Colorido, 142 min.