Filmes

Tootsie

(Eua, 1982). Dir. de Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Bill Murray, Charles Durning, Jessica Lange.

Ator desempregado disfarça-se como mulher para conseguir emprego numa série e vira estrela da televisão, com todos os problemas daí decorrentes. A transformação de Dustin Hoffman em mulher sempre provocou muitas gargalhadas, embora o diretor Sydney Pollack preferisse tratar a história sob o ponto de vista dramático. É curioso observar, porém, o tom machista por debaixo das cenas cômicas e dramáticas: homem consegue ser melhor em tudo, até como mulher. Nos dias atuais, as críticas seriam intensas. Mas, do ponto de vista artístico, é um belo trabalho de Hoffman, que foi indicado para o Oscar. O longa, aliás, recebeu dez nominações, mas venceu apenas uma estatueta, para Jessica Lange, como melhor atriz coadjuvante. Apesar das restrições que podem ser feitas sob o olhar atual, o filme continua como uma boa diversão.

TCM, 20h. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Barbarella

Nome Original. (Eua, 1986.) Dir. de Roger Vadim, com Jane Fonda.

Barbarella vive no ano 40.000 com a importante missão de encontrar o maléfico cientista Duran Duran e garantir, dessa forma, a existência da Terra. Para alcançar esse objetivo, ela embarca em uma jornada espacial.

Telecine, 14h35. Reprise, colorido, 89 min.

Coração de Cavaleiro

A Knight’s Tale. (Eua, 2001). Dir. de Brian Helgeland, com Heath Ledger, Paul Bettany, Rufus Sewell.

Jovem com talento para ser cavaleiro não participa das provas por não ter sangue nobre. O problema é resolvido por escritor desem

TCM, 22h. Reprise, colorido, 133 min.

Programação da TV Aberta

Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Mesmo Se Nada Der Certo

Belíssimo drama musical com Mark Ruffalo, Mesmo Se Nada Der Certo mostra a relação de um produtor musical com uma jovem cantora.

Telecine Play, 2013, 103 min.

DOCUMENTÁRIO

Gaga: Five Foot Two

Documentário original da Netflix, Gaga: Five Foot Two acompanha o dia a dia da cantora antes de grandes momentos de sua carreira.

Netflix, 2017, 100 min.

AÇÃO

Free Fire

Brie Larson é uma arquiteta que se encontra com líderes de uma gangue local. As coisas, porém, saem do controle e a reunião se transforma num embate sangrento.

Itunes, 2017, 90 Min.

Matheus Mans

DVD

ARABESQUE

Dir.: Stanley Donen

Elenco: Gregory Peck, Sophia Loren

Professor americano que trabalha com leitura de hieróglifos é convencido a se infiltrar em uma organização comandada por homem envolvido em um golpe contra o primeiro-ministro. O complô está codificado em hieróglifos e só o mestre poderia decifrá-los.

Crianças

COMÉDIA

O Zelador Animal

Zelador de um zoológico perde a namorada, que não gosta de seu emprego. Quando ele pensa em largar o posto, os animais quebram as regras e revelam um segredo: eles falam!

Telecine Fun, 12h30. Reprise, colorido, 120 min.