Billy Elliot

Billy Elliot. (Inglaterra, 2000.) Dir. de Stephen Daldry, com Julie Walters, Jamie Bell, Gary Lewis.

Stephen Daldry era um renomado diretor de teatro quando lhe veio às mãos o roteiro de Billy Elliot. Ela pegar ou largar. Ele queria fazer cinema – topou na hora. Um garoto órfão de mãe, numa família de mineiros. Problemas afetivos, e econômicos – a produção está parada por uma greve. O menino descobre a dança. Precisa de dinheiro para estudar numa academia distante. O dilema do pai – fura a greve para realizar o sonho do filho? O filme arrebentou nas bilheteria e virou musical, encenado em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas o filme é melhor. Talvez você deva (re)ver Billy Elliot, neste começo de ano, preparando-se para a cena final. Billy deixou sua cidade e agora, nesta noite, o pai vai assistir à sua estreia na cidade grande. Como os maiores diretores, Daldry usa a montagem paralela. O nervosismo do pai, o filho nos bastidores. O voo do pássaro, glorioso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 14H39. Reprise, Colorido, 110 Min.

VEJA TAMBÉM

Houve Uma Vez Dois Verões

(Brasil, 2002.) Dir. de Jorge Furtado, com André Arteche, Ana Maria Mainieri, Pedro Furtado.

Um garoto, um verão inesquecível e uma mulher que vai entrar e sair da vida dele até o verão seguinte. O fino humor e a elegância de Furtado. Prêmio do público em Paris.

Canal Brasil, 10H35. Reprise, Colorido, 75 Min.

Os Belos Dias de Aranjuez

Les Beaux Jours D’aranjuez. (França, 2016.) Dir. de Wim Wenders, com Reda Kateb, Sophie Semin, Jns Harzer.

Homem e mulher discutem sobre o amor e a vida num jardim. Serão protagonistas do livro que está sendo escrito pelo autor, dentro da casa? Wenders decepcionante, mas classudo.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 97 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

COMÉDIA

O Bar

Mistura de comédia, drama e suspense, o filme espanhol mostra pessoas presas em um bar e que precisam enfrentar uma série de estranhos acontecimentos.

NETFLIX, 2017, 100 min.

DRAMA

A Espera

Anna mora em uma mansão isolada na Sicília. Um dia, a namorada de seu filho aparece em uma visita inesperada. A partir daí, as duas irão conviver enquanto aguardam o rapaz.

Telecine Play, 2015, 100 min.

AÇÃO

Sleight

Um mágico de rua abandona a profissão para cuidar de sua irmã. Para ganhar dinheiro, então, ele se envolve no tráfico de drogas.

ITUNES, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

A crise de um casamento é também um choque geracional entre mãe e filha. Grande vencedor do Festival de Gramado de 2017, com Kikitos para Laís, Maria Ribeiro, Paulo Vilhena e Clarisse Abujamra, que também venceu o prêmio de melhor atriz da APCA.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Rei Leão 3 – Hakuna

Matata

Companheiros de Simba nas Terras do Reino, Timão e Pumba reinventam a fábula e contam sua história numa perspectiva divertida.

Telecine Fun, 18H35. Colorido, 77 Min.