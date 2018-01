Cenas em um Shopping

Scenes From A Mall. (Eua, 1991.) Dir. De Paul Mazursky, Com Bette Midler, Woody Allen.

Casal decide comemorar seu aniversário de casamento no shopping, e o que começa como celebração logo vira acerto de contas, com o pau comendo entre os dois. O ator, roteirista e diretor Mazursky foi um cronista inspirado da sociedade norte-americana, realizando filmes que refletem os tabus e inseguranças da classe média face ao sexo, o dinheiro, a boemia, o consumo etc. Jean Tulard diz, no Dicionário de Cinema, que ele talvez devesse ter sido mais cruel para ser grande, mas o observador, intimista e social, que Mazursky sempre foi prefere operar no registro doce-amargo. De qualquer maneira, esse é um de seus filmes mais especiais, porque foi uma ideia de gênio trabalhar com uma dupla como Bette Midler e Woody Allen. Com Testa de Ferro por Acaso, de Martin Ritt, é dos melhores filmes de Woody, ator, que ele também não dirigiu.

Telecine Cult, 14H45. Reprise, Colorido, 87 Min.

Maratona ‘Rambo’

Em 1982, Ted Kotcheff fez com Sylvester Stallone um grande filme sobre a dificuldade de adaptação de um veterano do Vietnã. Rambo – Programado para Matar arrebentou, Stallone apropriou-se do personagem e fez dele emblema da era Ronald Reagan. Na sequência passam Rambo 2 – A Missão, às 21h35, e Rambo III, às 23h20.

STUDIO. A Partir DAS 20 H.

Karatê Kid

The Karate Kid. (Eua-China, 2010) Dir. de Harald Zwart, com Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henso.

Remake do original de 1984, que trazia Ralph Macchio e Pat Morita nos principais papéis, desta vez, eles são substituídos por Jaden Smith e o consagrado ator chinês Jackie Chan.

GLOBO. 15H31, Reprise, COL., 139 min.

DRAMA

ET: O Extraterrestre

Um garotinho fica amigo de um alienígena gentil e precisa fazer de tudo para protegê-lo do governo e ajudá-lo a voltar para casa. Clássico dos clássicos.

NETFLIX, 1982, 114 min.

AÇÃO

007 contra Spectre

Após cumprir uma missão por conta própria no México, James Bond é suspenso e passa a ser monitorado. Só que ele acaba descobrindo a organização secreta Spectre.

Telecine Play, 2015, 143 min.

ROMANCE

Meu Verão na Provença

Um avô hippie e sem paciência é obrigado a receber seus três netos que nunca conheceu. O resultado é um verão que mudará a vida de todos.

ITUNES, 2014, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Aristocratas e a criadagem reunidos numa mansão. Cada um sabe seu papel no mundo, mas um assassinato complica tudo. Altman conseguiu fazer, a um só tempo, sua Agatha Christie e sua Regra do Jogo (de Jean Renoir). Grande elenco e Oscar de roteiro para Julian Fellowes.

Crianças

FANTASIA

Coração de Cavaleiro

Heath Ledger realiza o sonho de ser cavaleiro empurrado pelo escritor Geoffrey Chaucer, que narra suas vitórias em torneios medievais. O desfecho com We are the Champions é vibrante.

FX, 0H20. REPR., COLORIDO, 124 MIN.