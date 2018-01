Cruzada

Kingdom Of Heaven. (Inglaterra/Espanha/Eua/Alemanha, 2008.) Dir. de Ridley Scott, Com Orlando Bloom, Liam Nesson, Eva Green, Jeremy Irons, Ghassan Massoud, David Thewlis.

Um pobre ferreiro – perdeu a mulher e o filho – é atraído às Cruzadas e transforma em doloroso exercício de humildade (e nobreza) a difícil tarefa de participar da defesa de Jerusalém. Há quase dez anos, Ridley Scott fez esse que permanece como um de seus melhores filmes. Nenhuma idealização – o rei, consumido pela doença, esconde seu rosto por trás de uma máscara. E o grande tema é menos a guerra que a busca da paz com os muçulmanos, num quadro de confronto entre religiões (e culturas). O mais impressionante do filme não é tanto o desenho dos personagens ‘ocidentais’, mas a figura imponente do sultão Saladino, recriado com grandeza pelo ator e diretor sírio Ghassam Massoud. Não representa pouco, considerando-se a proximidade do 11 de Setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FX, 17H55. Reprise, Colorido, 145 Min.

VEJA TAMBÉM

Saneamento Básico – O Filme

(Brasil, 2007.) Dir. de Jorge Furtado, com Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Bruno Garcia.

Habitantes de cidade sem saneamento básico descobrem que é mais fácil conseguir verba para filme, e a utilizam para resolver o problema. Divertido e inteligente.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 82 Min.

Tropas Estelares

Starship Troopers. (Eua, 1997.) Dir. de Paul Verhoeven, com Casper Van Diem.

Chamado de ‘fascista’ no lançamento, esse longa de Verhoeven é gêmeo do aclamado Elle. Garoto integra forças que combatem insetos alienígenas. Às 22h, passa, também do diretor, Vingador do Futuro.

TCM, 23H45. Reprise, Colorido, 129 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechado

Streaming

ROMANCE

Diário de Uma Paixão

Baseado em um livro de Nicholas Sparks, acompanha a vida do belo casal Noah e Allie, jovens e apaixonados, mas que fogem das regras e anseios de suas famílias.

Google Play, 2004, 121 MIN.

DRAMA

O Amor É Estranho

Mostra as dificuldades na vida de um casal de dois homens idosos que precisam lidar com os preconceitos e com problemas financeiros. Delicado, belo e com uma discussão importante.

ITUNES, 2015, 94 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

O Maravilhoso Agora

Um rapaz despreocupado com a vida se apaixona por uma garota solitária e apaixonada por quadrinhos. Emociona.

TELECINE PLAY, 2013, 92 min.

Matheus Mans

DVD

Na antiga URSS, nos anos 1970, garoto proclama-se dissidente e passa a disputar com colega comunista o amor da doce Lyuda. O triângulo tem como fundo o movimento de contestação ao regime que se seguiu ao refluxo do Maio de 68 em todo o mundo.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

A série com as aventuras de Sid, Manny e Diego, precedidas sempre das atribulações de Scrat com sua avelã. Na sequência do 1, você poderá ver o 2 (18h25) e o 3 (20h10).

Telecine Fun, 16H50. Colorido, 103 min.