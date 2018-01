Laranja Mecânica

A Clockwork Orange. (Eua, 1971.) Dir. de Stanley Kubrick, com Malcolm Mcdowell, Patrick Magee, Adrienne Corri.

Kubrick e sua sátira de um futuro não tão distante assim. Adaptado do romance de Anthony Burgess, o filme conta a história de Alex, responsável por atos de vandalismo – hoje poderia ser definido como ‘black bloc’ – que vai preso e passa por tratamento de ‘regeneração’. O processo consiste em mantê-lo de olhos bem abertos diante da violência, até que ela se torne repulsiva. Mas tem volta. Há 40 e tantos anos, o filme foi considerado violento demais e ofensivo às instituições. No Brasil, foi proibido pela censura do regime cívico/militar e, quando liberado, passou nos cinemas com bolinhas pretas tapando o sexo dos personagens. Tanto tempo depois, não perdeu a força e merece ser (re)visto à luz de todos esses movimentos de recrudescimento de censura, que tem tudo a ver com a nova onda conservadora que varre o mundo, e o Brasil inclusive.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 137 Min.

O Escafandro e a Borboleta

Le Scaphandre Et Le Papillon.. (França, 2007.) Dir. de Julian Schnabel, com Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner.

A história real de Jean-Dominique Bauby e de como ele sobreviveu a derrame para contar sua história, mesmo privado de voz e movimentos. A força da imaginação.

Telecine Cult, 15H40. Reprise, Colorido, 115 min.

Deus É Brasileiro

(Brasil, 2002.) Dir. de Cacá Diegues, com Antônio Fagundes, Wagner Moura, Paloma Duarte, Stepan Nercessian.

Deus resolve tirar férias e busca santo no Brasil para substituí-lo. Cacá Diegues adapta João Ubaldo Ribeiro. Em xeque, o sincretismo religioso. Um filme que é uma delícia.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Como Treinar o seu Dragão 2

Uma das melhores franquias de animação, no segundo filme, Soluço e Banguela exploram novas áreas e fazem uma descoberta surpreendente.

NETFLIX, 2014, 102 min.

AÇÃO

Busca Alucinante

Três histórias se conectam numa loja de penhores: dois racistas viciados em drogas, um homem que procura pela esposa raptada e o sósia de Elvis que busca reconhecimento.

Telecine Play, 2013, 113 min.

DRAMA

Lane 1974

Conta a incrível história real de Lane, uma garota que, desde cedo, precisou lidar com os mais diversos problemas em sua casa. Emociona.

NOW, 2017, 81 min.

Matheus Mans

DVD

Um Clint da primeira fase – foi seu quarto filme como diretor. O astro/diretor em seu momento 007. Trama de espionagem mistura-se a escalada de montanha particularmente perigosa. O curioso é que há uma espécie de unanimidade: Jack Cassidy rouba a cena como espião gay.

Crianças

FANTASIA

A Bela e a Fera

Dá para conferir nesta sexta, 29, duas versões da conhecida história. A primeira, a adaptação da Disney. E, depois, o conto revisto em ‘live action’, com Léa Seydoux e Vincent Cassel.

Telecine Fun, 18H25. Telecine Touch, 22 H.