Regras não se Aplicam

Rules Don’t Apply. (Eua, 2016.) Dir e Interpretação de Warren Beatty, com Lily Collins, Alden Ehrenreich, Annette Bening.

É curioso que, no ano passado, Woody Allen e Warren Beatty tenham feito filmes similares – sobre os bastidores de Hollywood nos anos dourados dos grandes estúdios. Café Society é sobre aspirante a escritor que se apaixona pela secretária, que também é amante, de um produtor importante. Regras não se Aplicam é sobre atriz que se envolve com seu motorista, mas a vida de ambos é controlada pelo poderoso Howard Hughes. O próprio Beatty interpreta o excêntrico bilionário, e sua mulher – Annette Bening – também está no elenco, mas o destaque fica por conta dos jovens, Lilly Collins e Alden Ehrenreich, o jovem Han Solo de Ron Howard no novo spin-off de Star Wars, sobre o início da ligação do herói com Chewbacca, com estreia prevista para maio do ano que vem. Beatty pode ter se envolvido na trapalhada do Oscar deste ano, mas é grande diretor, e o prova de novo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Premium, 13H40. Reprise, Colorido, 158 min.

VEJA TAMBÉM

Noivo Neurótico Noiva Nervosa

Annie Hall. (Eua, 1977.) Dir. e Interpretação de Woody Allen, com Diane Keaton.

Oscars de filme, direção, roteiro e atriz. O romance complicado de um intelectual judeu com uma mulher liberada. Allen fez grandes filmes, mas esse talvez seja o melhor de todos.

Telecine Cult, 15H30. Reprise, Colorido, 93 min.

O Maior Espetáculo da Terra

The Greatest Show On Earth. (Eua, 1952.) Dir. de Cecil B. de Mille, com Betty Hutton, Charlton Heston, Cornel Wilde, Dorothy Lamour, James Stewart.

Oscar de melhor filme, a quintessência do cinema de De Mille. O circo (a vida?) como grande espetáculo. E o segredo do palhaço, qual é?

Telecine Cult, 19H10. Reprise, Colorido., 153 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Nocaute

Após uma tragédia, um ex-astro do boxe precisa recomeçar a vida e encontrar dentro de si a força necessária para ser campeão. Jake Gyllenhaal está excelente.

NETFLIX, 2015, 123 min.

COMÉDIA

Eu Fico Loko

Christian é um adolescente nada popular na escola e acha que tudo que pode dar errado acontece com ele. Contra isso, acaba divulgando seus vídeos na internet.

Telecine Play, 2017, 92 min.

DOCUMENTÁRIO

Heal

Documentário que tenta provar que pensamentos, crenças e emoções têm impacto na mente e na capacidade de cura.

ITUNES, 2017, 106 min.

Matheus Mans

DVD

O Jules e Jim de Louis Garrel mostra que o ator herdou do pai – Philippe Garrel – o espírito da nouvelle vague. Dois amigos, uma mulher. O trio formado por Louis, Vincent Macaigne e Golshifteh Farahani é cativante. E o DVD (com outros) está em oferta na Reserva Cultural.

ANIMAÇÃO

O Rei Leão 2 – O Reino de Simba

Filhote de Simba, Kiara se envolve em confusões na savana, o que obriga seu pai a intervir, para salvar a filha (e o reino) de seus inimigos.

Telecine Fun, 15H10. Colorido, 81 min.