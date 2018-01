Filmes na TV

Florence: Quem é Essa Mulher?

Florence Foster Jenkins. (Eua, 2016). Dir. de Stephen Frears,cCom Meryl Streep, Hugh Grant.

Florence Foster Jenkins é uma rica herdeira que persegue obsessivamente uma carreira de cantora de ópera. Aos seus ouvidos, sua voz é linda, mas, para todos os outros, é absurdamente horrível. O ator St. Clair Bayfield (Hugh Grant), seu companheiro, tenta protegê-la de todas as formas até que ela insiste em fazer um concerto em um grande teatro, diante de uma imensa plateia. Baseado em uma história real, o filme está inteiramente focado no talento de Meryl Streep – graças a seus vastos recursos (especialmente vocais), a atriz conquista a atenção e a simpatia do espectador, envolvido com aquela mulher totalmente desprovida de talento. A mesma história inspirou um musical, Gloriosa!, que foi encenado no Brasil por outra atriz talentosíssima, Marília Pêra, que também aprendeu a cantar totalmente errado.

Telecine Pipoca, 14h15. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Batman

Batman. (Eua, 1989). Dir. de Tim Burton,cCom Michael Keaton, Jack Nicholson.

A primeira das recentes e já várias adaptações da história do homem-morcego. Michael Keaton, no entanto, não convence como herói e quem rouba a cena é Jack Nicholson como o tresloucado Coringa.

TCM, 19h53. Reprise, colorido, 127 min.

O Cheiro do Ralo

(Brasil, 2006). Dir. de Heitor Dhalia, com Selton Mello, Milhem Cortaz, Paula Braun, Alice Braga.

Dono de loja que compra objetos usados desenvolve jogo com os clientes, trocando a frieza pelo prazer de explorá-los, já que sempre estão em dificuldades financeiras.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 112 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

O Palácio Francês

Arthur é um homem simples que começa a trabalhar como redator para um ministro francês e que, rapidamente, entra no complexo jogo político. Divertida comédia de bastidores da política francesa.

Google Play, 2014, 114 min.

AÇÃO

A Era da Escuridão

Um seleto grupo de agentes secretos da resistência coreana embarca em uma missão sigilosa para contrabandear explosivos com o objetivo de destruir parte do exército japonês que ocupa o País.

Itunes, 2017, 140 min.

DOCUMENTÁRIO

I am Bolt

Acompanha a vida do medalhista olímpico Usain Bolt nos treinos e na intimidade.

Telecine Play, 2016, 108 min.

Matheus Mans

DVD

BUSTER KEATON

Edição com 12 filmes, 32 curtas e mais de 3 horas de extras

Caixa com 8 discos traz grandes trabalhos de um dos mestres da comédia muda: Buster Keaton. Vários curtas e longas, com destaque para uma obra-prima, A General. Curioso ainda ver o comentário de Orson Welles, que considera esse longa superior a ...E o Vento Levou.

Crianças

ANIMAÇÃO

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

Um empolgado coala cria uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu teatro. A disputa promove a revelação de diversos talentos.

Telecine Premium, 22h. Reprise, colorido, 120 min.