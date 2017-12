Filmes na TV

Procurando Dory

Finding Dory. (Eua, 2016). Dir. de Andrew Stanton, Angus Mackane , com Vozes De Ellen Degeneres, Albert Brooks.

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide reencontrá-los e, na busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos. Continuação de Procurando Nemo, que já se tornou uma obra-prima das animações. E, se no primeiro filme, a peixinha desmiolada Dory roubou muitas cenas, aqui, com ela como protagonista, é o polvo Hank que provoca as maiores gargalhadas. Em entrevista ao Estado, o diretor Andrew Stanton reconheceu que o público ama Dory. “Mas sempre pensei nela como uma personagem triste, que vagava pelo oceano sozinha fazia tempo, sem se lembrar por quê. Assisti novamente a Procurando Nemo e percebi que não queria mais que ela se sentisse daquela maneira. Foi isso que me fez querer voltar”, disse.

Telecine Premium, 16h10. Reprise, colorido, 115 min.

Sintonia de Amor

Sleepless In Seattle. (Eua, 1993). Dir. de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan

Comédia marcante que conta a aventura do viúvo que não pensa em se casar, mas é obrigado a pensar no assunto quando o filho de 8 anos participa de um programa de rádio pedindo uma namorada para o pai.

TCM, 20h14. Reprise, colorido, 126 min.

Antes que o Mundo Acabe

(Brasil, 2009). Dir. de Ana Luíza Azevedo, com Murilo Grossi, Janaína Kremer Motta, Eduardo Cardoso.

Garoto de 15 anos, que vive no interior do Rio Grande do Sul, recebe carta do pai, um famoso fotógrafo, que está na Tailândia. Com a carta, ele reflete sobre sua vida.

Canal Brasil, 15h. Reprise, colorido, 100 min.

Streaming

COMÉDIA DRAMÁTICA

O Natal dos Coopers

Diane Keaton quer reunir a família no Natal. Várias desavenças, porém, farão com que a celebração não seja tão perfeita. No elenco, John Goodman, Alan Arkin e Olivia Wilde.

Netflix, 2015, 107 min.

ANIMAÇÃO

Os Fantasmas de Scrooge

Jim Carrey é um velho amargo. No entanto, ele começa a repensar sua vida após receber a visita dos fantasmas do passado presente e futuro na véspera de Natal. Emociona.

Telecine Play, 2009, 92 min.

COMÉDIA

Véspera de Natal

Acompanha o drama de várias pessoas presas dentro de elevadores na véspera de Natal. Apesar de algumas histórias ruins, diverte.

Itunes, 2015, 95 min.

DVD

O CINEMA DE DAVID LYNCH

Caixa com quatro filmes

Distribuição: Vinyx Caixa traz seleção de quatro filmes do início de sua carreira, quando a experimentação de linguagem seguia unida ao desejo de agradar ao grande público. Assim, temos aqui Eraserhead, Coração Selvagem, O Homem Elefante e Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Rei Leão

Simba é um leãozinho herdeiro do reinado de seu pai. Seu tio Scar, sedento pelo poder, consegue exilar Simba. Ele faz dois amigos que o acompanham até voltar e ser rei.

Telecine Fun, 18h45. Reprise, Colorido, 100 min.