Filmes

Curtindo a Vida Adoidado

Ferris Bueller’s Day Off. (Eua, 1986). Dir. de John Hughes, com Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara.

Matthew Broderick iniciou a carreira em papéis de adolescentes malandros, mas com inteligência, como nesta simpática comédia. Ele é Ferris Bueller, que se acha bom demais para desperdiçar sua juventude trancafiado na escola. Para isso, inventa esquemas incríveis. Não perca a dança coletiva sob o som dos Beatles, é eletrizante. Exemplo que comprova a grande habilidade que tinha o diretor John Hughes para dirigir comédias juvenis. E, claro, o talento de Broderick, que vinha de um papel memorável em uma peça da Broadway, Biloxi Blues, de Neil Simon – a obra virou filme em 1988, com o título de Metido em Encrencas. Note a curiosa ponta de Charlie Sheen, como um rapaz preso na delegacia: ele ficou mais de um dia sem dormir para parecer drogado e cumprir uma exigência do roteiro. Uma diversão ainda imbatível, especialmente no Natal.

Telecine Cult, 22h Reprise, colorido, 115 min.

Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes

Lock, Stock And Two Smoking Barrels. (Inglaterra, 1998). Dir. de Guy Ritchie, com Dexter Fletcher, Jason Flemyng.

Rapaz convence três amigos a apostar todas as suas economias em um grande jogo de cartas contra o mafioso da cidade.

TCM, 12h36. Reprise, colorido, 110 min.

Star Trek: Sem Fronteiras

Star Trek Beyond. (Eua, 2016). Dir. de Justin Pin, com Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana.

Desta vez, Kirk, Spock e a tripulação da nave Enterprise recebem um pedido de socorro que os acaba ligando ao maléfico vilão Krall, um insurgente anti-Frota Estelar.

Telecine Pipoca, 11h35. Reprise, colorido, 135 min.

Streaming

SUSPENSE

A Colina Escarlate

Uma herdeira americana se casa com aristocrata britânico falido e se muda para sua mansão. A casa, então, começa a revelar seus segredos sangrentos. De Guillermo del Toro.

Netflix, 2015, 118 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

E Se Fosse Verdade

Um arquiteto muda para um novo apartamento e precisa lidar com o fantasma da ex-moradora. Comédia romântica bobinha, mas que é uma delícia de assistir.

Telecine Play, 2005, 92 min.

AÇÃO

Star Wars: A Vingança dos Sith

Melhor filme da nova trilogia, A Vingança dos Sith mostra o surgimento de Darth Vader e a queda dos jedi.

NOW, 2005, 140 min.

DVD

A FELICIDADE NÃO SE COMPRA

Direção: Frank Capra

Crianças

COMÉDIA

Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York

Após aprontar na própria casa, as armações de Kevin McCallister acontecem em Nova York. Perdido e sozinho, ele reencontra os ladrões que o incomodam.

Telecine Fun, 22h. Reprise, Colorido, 140 min.