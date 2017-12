Filmes

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

Annie Hall. (Eua, 1977). Dir. e Interpretação de Woody Allen, com Diane Keaton.

A carreira de Woody Allen é diretamente marcada por sua vida pessoal. Afinal, como não identificar a fase Diane Keaton? E a fase Mia Farrow? Com Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (estranha tradução para Annie Hall), Allen conquistou o Oscar de melhor diretor pela divertida visão que oferecia sobre um tumultuado romance. Era o momento (1977) em que o diretor/ator buscava um humor mais sofisticado, liberando-se das paródias do início de carreira. A trama em si é o que menos importa, ao tratar da história do comediante Alvy Singer que tem um tumultuado romance com uma mulher tão complicada como ele, Annie. O melhor do filme é a riqueza das observações do ator e diretor Allen sobre um certo meio intelectual de Nova York. Também seus comentários sobre a oposição entre a costa leste a costa oeste em seu país.

Telecine Cult, 20h15. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Alta Fidelidade

High Fidelity. (Eua, 2000). Dir. de Stephen Frears, com John Cusack, Jack Black

Solteirão imaturo, dono de uma loja de discos à beira da falência, leva um fora da namorada. Inconformado, tenta entender o que anda fazendo de errado com as mulheres reencontrando suas antigas namoradas.

TCM, 12h27. Reprise, colorido, 126 min

Hairspray – Em Busca da Fama

Hairspray. (Eua, 2007). Dir. de Adam Shankman, com John Travolta.

Durante a febre dos programas de dança na TV na década de 60, adolescente e amiga são as maiores fãs do Corny Collins Show. Travolta está impagável como mulher.

TCM, 15h55. Reprise, colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV aberta

Veja a Programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Na Próxima, Acerto o Coração

Na França, um serial killer que mata apenas mulheres está amedrontando a população. O que ninguém sabe, no entanto, é que ele é um policial encarregado de investigar os próprios crimes.

Telecine Play, 2014, 108 min.

TERROR

Christine

Adaptado de livro de Stephen King, Christine conta a história de estudante nerd que restaura carro que se transforma em uma máquina mortífera.

Netflix, 1983, 110 min.

AÇÃO

Velocidade Máxima

Keanu Reeves e Sandra Bullock tentam controlar ônibus que precisa manter velocidade para bomba não explodir.

Itunes, 1994, 116 min.

Matheus Mans

DVD

BOEING BOEING

Dir.: John Rich

Elenco: Jerry Lewis, Tony Curtis

Jornalista americano mulherengo que vive em Paris elabora esquema no qual mantém três aeromoças como noivas simultaneamente. A chegada de novos aviões mais rápidos altera o horário dos voos fazendo as três estarem em Paris ao mesmo tempo. Jerry Lewis brilha.

Crianças

FÁBULA

Cinderela

Após a morte do pai, Ella passa a viver com a madrasta e as filhas, que a tratam como criada. Quando o baile real é anunciado, uma fada madrinha aparece para mudar seu destino.

Telecine Fun, 22h. Reprise, colorido, 110 min.