Filmes

Ubiratan Brasil

Se Meu Apartamento Falasse

The Apartament. (Eua, 1960). Dir. de Billy Wilder, com Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Fred Macmurray.

Bud trabalha em uma companhia de seguros em Nova York. Ambicionando uma maneira mais rápida de ser promovido, ele passa a emprestar seu apartamento para que os executivos da empresa possam se encontrar com suas amantes lá. Mas tudo muda quando ele se apaixona pela amante de seu chefe. Comédia agridoce de Billy Wilder, vencedora do Oscar de melhor filme, um feito raro até então, além do direção e roteiro. O curioso é que Wilder se inspirou a partir de um detalhe do filme Desencontro, de David Lean. Ali, um casal se encontra em uma estação de trem e, num determinado momento, é referido um amigo que empresta o apartamento. Foi o ponto de partida para o grande diretor austríaco desenvolver uma comédia que não ficou datada graças ao seu roteiro engenhoso e cínico. Uma versão musical está em cartaz no Rio de Janeiro, imperdível.

Telecine Cult, 9h30. Reprise, p&b, 135 min.

Billy Elliot

Billy elliot. (inglaterra, 2000). Dir. de stephen daldry, com jamie bell, julie waters, gary lewis.

A encantadora história do menino de 11 anos, filho de um mineiro do norte da Inglaterra, cuja vida muda para sempre quando, por acaso, deixa as aulas de boxe para dedicar-se ao balé.

TCM, 18h06. Reprise, colorido, 110 min.

Tempo de Glória

Glory. (Eua, 1989). Dir. de Edward Zwick, com Denzel Washington, Matthew Broderick, Morgan Freeman.

Filme sobre a primeira unidade do Exército dos EUA na Guerra Civil montada inteiramente por afro-americanos. A narrativa é contada por um comandante branco.

TCM, 12h18. reprise, colorido, 122 min.

Streaming

SÉRIE

Manhunt

Com poucas pistas e a população cada vez mais apavorada, o FBI recruta um novo tipo de especialista em perfis criminais para caçar um notório assassino.

Netflix, 2017, 43 min.

ANIMAÇÃO

Zootopia

Acompanha a coelha Judy em sua jornada para se tornar uma policial respeitada. Animação divertida para crianças e adultos e com cenas memoráveis.

Telecine Play, 2016, 102 min.

ROMANCE

Encontro Marcado

Um escritor iniciante e a mulher de um diplomata francês se apaixonam. Assim, em meio a obstáculos, eles precisam decidir o que fazer.

Itunes, 2015, 96 min.

Matheus Mans

DVD

ATÔMICA

Direção: David Leitch

Distribuidora: Paramount / Universal

R$ 39,90

Agente disfarçada do MI6 é enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. Ao lado do chefe da localidade, a assassina brutal usará todas as suas habilidades nesse confronto de espiões.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão Soluço é o filho do chefe de uma tribo viking em que uma das tradições é a luta contra dragões. Porém, ele não concorda com esse costume, o que preocupa seu pai.

Telecine FUN, 16h30. Reprise, colorido, 110 min.