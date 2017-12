Tempo de Glória

Glory. (Eua, 1989.) Dir. de Edward Zwick, com Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes, Morgan Freeman.

Oscars de som, fotografia (Freddie Francis) e ator coadjuvante (Denzel Washington) consagraram esse poderoso drama que reconstitui a história do primeiro batalhão de negros do Exército norte-americano. Formado por ex-escravos, eles foram treinados por oficial do Norte que terminou por revelar sua inexperiência, no campo de batalha, e a participação do grupo, embora heroica, terminou num banho de sangue. O diretor Zwick e seus roteiristas basearam-se na correspondência dos personagens reais, e o elenco agrega autenticidade à realização. Leonard Maltin não exagera ao dizer, em seu guia, que se trata de um dos mais acurados filmes históricos já feitos. Zwick realizaria mais tarde o melhor filme com Leonard DiCaprio, mas quem diz que a crítica reconhece o magnífico Diamante de Sangue?

TCM, 15H30. Reprise, Colorido, 122 Min.

Escrito nas Estrelas

Serendipity. (Eua, 2001.) Dir. de Peter Chelsom, com John Cusack, Kate Beckinsale.

Dois estranhos se encontram em meio à multidão e passam a noite caminhando e conversando em Nova York. Boas observações, atores carismáticos.

FOX, 14H45. Reprise, Colorido, 120 Min.

A Floresta Que Se Move

(Brasil, 2015.) Dir. de Vinicius Coimbra, com Ana Paula Arósio, Gabriel Braga Nunes, Nelson Xavier, Ângelo Antônio.

O Macbeth do grande diretor já valeria pela floresta que se move. A engenhosidade da solução soma-se ao elenco, em que Ana Paula e Nelson Xavier estão impecáveis.

Telecine Cult, 20H05. Reprise, Colorido, 99 min.

Streaming

SUSPENSE

Amnésia

Sofrendo perda de memória de curto prazo por causa de uma lesão, Leonardo Shelby (vivido por Guy Pearce) tenta encontrar o assassino de sua mulher. Suspense dirigido por Christopher Nolan.

NETFLIX, 2000, 113 min.

DOCUMENTÁRIO

Elvis É Assim

Edição especial do show de Elvis filmado no verão de 1970, com a adição de mais de 30 minutos de músicas originais.

ITUNES, 1970, 108 min.

DRAMA

Caçadores de Obras-Primas

De George Clooney, filme conta a história de grupo de professores que recuperam obras roubadas por nazistas. Com Matt Damon e Bill Murray.

Telecine Play, 2014, 114 min.

Matheus Mans

DVD

Virginie Efira faz advogada criminal que vai a festa de casamento e termina tendo de defender amigo acusado de tentativa de assassinato. A única testemunha é o cachorro da suposta vítima, o que faz da defesa um exercício tecnicamente absurdo, para se dizer o mínimo.

Crianças

AVENTURA

As Grandes Aventuras do Capitão Grant

Baseado no livro de Jules Verne sobre garota que busca o pai que se perdeu no mar. Hayley Mills, Maurice Chevalier e o diretor Robert Stevenson acertam o tom.

Telecine Cult, 18H15. Colorido, 98 min.