Filmes

João, o Maestro

(Brasil, 2017.) Dir. de Mauro Lima, com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes.

Apesar de suas qualidades indiscutíveis, o longa sobre o maestro João Carlos Martins não obteve a repercussão de público sonhada pela produtora Paula Barreto. O diretor Lima, com experiência de outras cinebiografias, caprichou na realização e algumas coisas saltam aos olhos – o aprendizado sexual do jovem João Carlos no bordel é divertido, e o sexo sempre foi motor na vida dele. Rodrigo Pandolfo, o filho de Dona Hermínia, é ótimo e, mais tarde, os minutos com Alinne Moraes serão preciosos em cena, pela tensão e elegância que a atriz transmite. Na vida, ela é casada com o diretor, o que talvez explique muito. Mas, então, o que faltou para o sucesso pleno? O Brasil vive um momento esquisito de sua história. Em princípio, a história de um brasileiro inspirador deveria motivar o público. Terá sido o caráter obsessivo do maestro que travou o público?

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 111 min.

Villa-Lobos, Vida de Paixão

(Eua, 2000.) Dir. de Zelito Vianna, com Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Letícia Spiller.

Outro filme bem produzido sobre o universo musical. O problema é que, apesar do título, faltou paixão ao relato. Certa frieza também não será o entrave de João, o Maestro?

Canal Brasil, 19h10. Reprise, colorido, 134 min.

Guerra ao Terror

The Hurt Locker. (Eua, 2008.) Dir. de Kathryn Bigelow, com Jeremy Renner, Guy Pearce, Ralph Fiennes.

A guerra é uma droga para o personagem de Jeremy Renner, especialista em desarmar bombas no Iraque. Seis Oscars incluem filme, direção e roteiro.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 131 min

BIOGRAFIA

O Mago das Mentiras

Filme original da HBO estrelado por Robert de Niro, conta a história do consultor Bernie Madoff, preso em 2008 após cometer a maior fraude financeira da história.

HBO GO, 2017, 132 min.

ANIMAÇÃO

Blame

Em uma cidade controlada por máquinas destrutivas, surge um misterioso sobrevivente lutando para evitar a extinção dos humanos.

Netflix, 2017, 106 min.

DRAMA

Fátima

Uma imigrante argelina trabalha como doméstica e cria sozinha as filhas na França. Ela não domina a língua francesa, o que dificulta a comunicação com as filhas.

Itunes, 2015, 80 min.

DVD

MILAGRE NA RUA 34

EUA, 1947. Dir. de George Seaton.

A proximidade do Natal reforça o interesse desse clássico que venceu Oscar de roteiro (o diretor Seaton) e ator coadjuvante (Edward Gwenn). Ele faz Papai Noel numa loja de departamentos. Natalie Wood acredita nele e Gwenn tenta provar que é verdadeiro.

Crianças

AVENTURA

Pequenos Invasores

Garotada encontra os tais ‘pequenos invasores’ – alienígenas – no sótão da casa. E, claro, tem de combatê-los para tentar salvar a Terra. Tolinho, mas com certo charme.

FOX, 14h. Reprise, colorido, 85 min.