Luiz Carlos Merten

Duelo de Titãs

Last Train From Gun Hill. (Eua, 1959.) Dir. de John Sturges, com Kirk Douglas, Anthony Quinn, Carolyn Jones, Earl Holliman, John Dexter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três anos antes, Douglas e Quinn haviam sido Van Gogh e Gauguin no belo, e trágico, Sede de Viver, de Vincente Minnelli, mas aqui as coisas mudam de figura. Douglas faz o xerife que chega à pequena cidade para prender o homem que matou sua mulher índia. Ele é filho do poderoso do local – seu antigo parceiro Quinn. O confronto é inevitável e culmina no último trem do título original, que Douglas espera pegar com seu prisioneiro. Grande diretor de ação, não apenas de westerns, Sturges absorve alguma coisa do cultuado Matar ou Morrer, de Fred Zinnemann (o trem, o horário, o duelo decisivo). Mas é um filme dele, com a cara dele, e, no ano seguinte, Sturges faria Sete Homens e Um Destino, a versão com Yul Brynner, que é a verdadeira origem do conceito do spaghetti western. Um clássico.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, Colorido, 94 Min.

VEJA TAMBÉM

Conta Comigo

Stand By Me. (Eua, 1986.) Dir. de Rob Reiner, com Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland.

Clássico sobre o rito de passagem. Quatro garotos procuram cadáver numa floresta. Baseado em Stephen King, inspirou a melhor parte do recente It – A Coisa, e a série Stranger Things.

TCM, 20H37. Reprise, Colorido, 87 Min.

Convite a um Pistoleiro

Invitation To A Gunfighter. (Eua, 1964.) Dir. de Richard Wilson, com Yul Brynner, George Segal, Janice Rule.

Yul Brynner faz assassino que maneja melhor o cravo que a pistola nesse western ‘político’ de diretor que trabalhou com Orson Welles no Mercury Theatre.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 93 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

Logan

O mundo está em colapso e os mutantes estão desaparecendo. No entanto, Wolverine, que está velho e cansado, vê sua vida mudar com a chegada de uma pequena mutante.

ITUNES, 2017, 137 min.

DRAMA

Cidade de Deus

Clássico do cinema brasileiro, Cidade de Deus acompanha a rotina e as transformações das pessoas em uma favela brasileira nos anos 1970. Aula de roteiro e direção.

NETFLIX, 2002, 129 min.

COMÉDIA

Quero Matar Meu Chefe 2

No segundo filme, Nick, Kurt e Dale resolvem se tornar os próprios chefes, mas um astuto empresário arma uma emboscada para o trio.

HBO GO, 2014, 108 min.

Matheus Mans

DVD

Aaron Taylor-Johnson e John Cena são dois soldados norte-americanos na mira de um atirador iraquiano. A separá-los, apenas um muro em ruínas (The Wall, título original). O diretor de A Identidade Bourne fez um filme angustiante, que nenhum estúdio queria produzir.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Croods

É divertido acompanhar a saga dessa família da pré-história. Quando sua caverna é destruída, os Croods buscam outro lugar para morar, guiados por garoto destemido.

FOX, 22H30. REPR., COLORIDO, 98 MIN.