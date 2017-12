Romeu e Julieta

William Shakespeare’s Romeo + Juliet. (Eua, 1996.) Dir. de Baz Luhrmann, com Claire Danes, Leonard Dicaprio, John Leguizamo, Pete Postlethwaite, Brian Dennehy.

O fecho da trilogia da ‘Red Courtain/Cortina Vermelha’ do diretor, que começou com Vem Dançar Comigo e prosseguiu com Moulin Rouge. Luhrmann adapta o verbo de Shakespeare, mas o transforma em outra coisa. Romeu e Julieta seguem se amando como nas outras versões – e a de Franco Zefirelli passa hoje no Telecine Cult, às 19h25 –, repetem os versos imortais, mas a ambientação agora é no estilo MTV, numa praia de Miami. O conceito é pós-moderno e original, e mesmo que o filme não seja bom como Moulin Rouge – uma obra-prima de artifício do cineasta –, a química do casal funciona. Você vai acreditar nos arroubos românticos em cada frase de Claire e DiCaprio, mas quem rouba a cena é o frei, uma criação magistral de Pete Postlethwaite, grande ator britânico que morreu em 2011.

MEGAPIX, 12H05. Reprise, Colorido, 130 Min.

La La Land – Cantando Estações

La La Land. (Eua, 2016.) Dir. de Damien Chazelle, com Ryan Gosling, Emma Stone.

Recordista de indicações no Oscar deste ano – 14 –, esse musical digno do francês Jacques Demy ganhou seis, incluindo diretor, atriz e canção (City of Stars). Um belo romance triste.

Telecine Premium, 17H25. Reprise, Colorido, 128 min.

Perfume de Mulher

Scent Of A Woman. (Eua, 1992.) Dir. de Martin Brest, com Al Pacino, Chris O’donnell, Gabrielle Anwar.

Remake da obra-prima de Dino Risi. Oscar para Al Pacino, repetindo o papel de Vittorio Gassman como cego. Cenas memoráveis – o tango e o test drive.

STUDIO, 0H35. Reprise, Colorido, 157 min.

Streaming

SÉRIE

The Crown

A segunda temporada da produção mais cara da Netflix acaba de chegar ao streaming. Na continuação, a vida da rainha Elizabeth é ainda mais aprofundada.

NETFLIX, 2017, 55 min.

DRAMA

Nelly

Retrata a vida de uma mulher fragmentada, que se divide entre sua vida como escritora e garota de programa. Um pouco confuso, mas interessante.

ITUNES, 2017, 99 min.

BIOGRAFIA

Capote

Bom filme de biografia sobre a vida de Truman Capote, jornalista e autor de livros célebres. Grande atuação de Philip Seymour Hoffman.

Telecine Play, 2005, 111 min.

Matheus Mans

DVD

A versão roqueira de De Palma para o clássico O Fantasma da Ópera. Além de interpretar o papel do empresário que motiva a vingança da trama, Paul Williams compôs a trilha. E até a atriz Sissy Spacek, que faria a seguir Carrie com o diretor, foi a decoradora de sets.

Crianças

AVENTURA

Muppets 2 – Procurados e Amados

Durante turnê, os Muppets são envolvidos por sósia de Kermit num plano de roubo de joias. O ‘procurados’ do título não é por fãs, mas pela polícia.

WARNER, 17H44. Colorido, 107 min.