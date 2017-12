Os Incompreendidos

Les 400 Coups. (França, 1959.) Dir. de François Truffaut, com Jean-Pierre Léaud.

Completaram-se, no dia 21 de outubro, 33 anos da morte de Truffaut. Com Jean-Luc Godard, ele foi chefe de fila da nouvelle vague, mas depois a vida, e a política, os separaram. Godard evoluiu de uma posição de direita para o radicalismo de esquerda. Truffaut permaneceu, em seus melhores momentos, o cineasta da observação da vida cotidiana e o estudioso das personalidades, como observa Jean Tulard no Dicionário de Cinema. Um pequeno burguês? Por que não? O canal de cults o resgata neste sábado com quatro títulos. Começa com seu primeiro longa, o confessional e autobiográfico Os Incompreendidos, premiado em Cannes, e prossegue (19h20) com o curta Antoine e Colette e os longas Domicílio Conjugal (20h05) e O Amor em Fuga (22 h), todos pertencentes à série com Jean-Pierre Léaud como Antoine Doinel. Truffaut talvez não tenha sido tão grande, mas sua importância é inquestionável.

Telecine Cult, 17H30. Reprise, P&B, 99 Min.

Intruder: Missão de Alto Risco

Flight Of The Intruder. (Eua, 1991.) Dir. de John Milius, com Danny Glover, Willem Dafoe, Brad Johnson.

Um dos mais controversos autores de sua geração, Milius fez filmes com aparência de anacrônicos, sobre temas ‘clássicos’. O heroísmo e solidariedade dos pilotos no Vietnã. Belo e trágico.

PARAMOUNT, 16 H10. Reprise. Colorido, 115 min.

Nove Rainhas

Nueve Reinas. (Argentina, 2000.) Dir. de Fabián Bielinsky, com Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice.

Um grande sucesso internacional do cinema argentino, e de Darín. Dois trapaceiros se envolvem num golpe e fica difícil saber quem engana quem.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 115 Min.

Streaming

DRAMA

As Irmãs Brontë

A história real da batalha das Brontë para superar os obstáculos e publicar seus livros, que se tornariam alguns dos melhores romances da língua inglesa.

Telecine Play, 2016, 124 min.

COMÉDIA

Viagem das Garotas

Quatro amigas de longa data vão para um festival de música. Lá, sentimentos virão à tona. Com Queen Latifah e Kate Walsh.

ITUNES, 2017, 123 min.

SUSPENSE

Nosso Fiel Traidor

Um casal conhece um homem da máfia russa. Prestam um favor e, sem querer, acabam por se envolver num escândalo. Bom filme de trama investigativa.

HBO GO, 2016, 107 min.

Matheus Mans

DVD

Talvez o último grande filme da nova onda checa que, nos anos 1960, maravilhou o mundo. Valerie vive com a avó e ganha uns brincos mágicos. A ‘semana das maravilhas’ é a de sua primeira menstrução e o filme, transbordante de sexo, aborda o tema com rara criatividade.

Crianças

FANTASIA

Alvin e os Esquilos

Quem não gosta de Dave e seus esquilos cantantes Alvin, Simon e Theodore? A emissora exibe os quatro filmes – o II às 19h30, o III às 21 h e Na Estrada às 22h30. Ótima diversão.

FOX, 18 H. Reprise, Colorido, 92 Min.