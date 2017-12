Star Wars Episódio V – O Império Contra-Ataca

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back. (Eua, 1980.) Dir. de Irvin Kershner, com Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher.

Agora que está nos cinemas o Episódio VIII, Os Últimos Jedi, vale retornar ao V, que permanece o melhor de todos na saga estelar de George Lucas. Darth Vader planeja grande ofensiva para neutralizar as forças rebeldes e, no processo, Luke Skywalker vai parar naquele planeta inóspito onde – surpresa – encontra o pequenino Yoda, que lhe ensina a regra fundamental da Força. É possível mover o mundo só com a imaginação. Embora seja um episódio intermediário, sem começo nem fim, é de uma beleza espantosa. Na sequência veio O Retorno de Jedi, de Richard Marquand, resolvendo o conflito épico e familiar de Luke com seu pai. Esses dois filmes possuem uma grandeza que só Rian Johnson, no episódio atual, conseguiu igualar, senão superar. Para os fãs, é imperdível.

Telecine Cult, 0H20. Reprise, Colorido, 127 Min.

VEJA TAMBÉM

Os Excêntricos Tenenbaums

The Royal Tenenbaums. (Eua, 2001.) Dir. de Wes Anderson, com Gene Hackman, Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson.

A crônica de uma família nada convencional. A mãe, os filhos geniais e o pai que os abandonou. Agora quebrado, ele volta. Um regalo de humor.

TCM, 18H21. Reprise, Colorido, 108 Min.

O Palhaço

(Brasil, 2011.) Dir. e Interpretação De Selton Mello, com Paulo José, Larissa Manoela, Moacyr Franco, Teuda Bara.

Um circo, dois palhaços – pai e filho. O jovem está em crise sobre sua vocação, o que faz do filme uma experiência meio melancólica, mas bonita, de busca de identidade.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 90 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

NACIONAL

Bingo

Um dos melhores filmes nacionais do ano, Bingo recria a história de Arlindo Barreto, um dos primeiros atores a interpretar o Bozo no Brasil. Ótimo filme.

Google Play, 2017, 113 min.

DRAMA

A Vida de uma Mulher

Uma nobre francesa tem que lidar com o abismo cada vez maior entre o que ela deseja e a realidade, enquanto assiste a seu casamento desmoronar e sua esperança acabar.

NETFLIX, 2016, 119 min.

FANTASIA

Cinderela

Adaptação com atores da clássica história infantil. E além de um figurino deslumbrante, tem um elenco estrelar, que inclui Cate Blanchett.

Telecine Play, 2015, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Muitos críticos consideram esse filme a primeira obra-prima do grande Ken Loach. Um garoto que sofreu todo tipo de violência moral e física se liga a um falcão. Remasterizada do original, é obra densa e forte, um dos maiores filmes sobre a infância carente.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Simpsons – O Filme

Embora o humor dos Simpsons não seja exatamente infantil – a série é considerada entretenimento adulto –, a criançada também se diverte com essa outra família ‘excêntrica’.

FOX, 17H50. Reprise, Colorido, 87 min.