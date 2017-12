Filmes na TV

Íris

Iris. (Eua, 2001.) Dir. de Richard Eyre, com Kate Winslet, Judi Dench, Jim Broadbent, Hugh Bonneville, Penelope Wilton.

Há algo de pungente nessa reconstituição da experiência da escritora Iris Murdoch. Sua vida é contada pelo olhar do marido, John Bayley. São dois intelectuais, e o jovem Bailey (Hugh Bonneville) é atraído pela vitalidade de Íris (Kate Winslet). O tempo passa e os personagens viram Jim Broadbent e Judi Dench. Ela começa a se esquecer das coisas. Passa a se embaralhar com as palavras – uma escritora! Não consegue mais escrever. Bailey desespera-se, mas permanece a seu lado. Sempre. Três dos quatro atores foram indicados para o Oscar – Judi, melhor atriz; Kate, melhor coadjuvante. Broadbent foi o único a vencer o prêmio da Academia – como ator coadjuvante. O mais curioso é que Hugh Bonneville, que nem sequer foi indicado para o Oscar, venceu, pelo papel, o prêmio de ator em Berlim. São todos ótimos. Tornam visceral o retrato da devastação produzida pela doença de Alzheimer.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 91 Min.

Separações

(Brasil, 2002.) Dir. de Domingos Oliveira, com Maria Ribeiro, Rita Guedes, Priscilla Rozembaum, Fábio Junqueira.

Dramaturgo casado com mulher mais jovem. Resolvem dar um tempo na relação, e ela se envolve com outro. Domingos transforma em tragicomédia a crise dos sentimentos.

Canal Brasil , 13H30. Reprise, Colorido, 117 Min.

Melhor É Impossível

As Good As It Gets. (Eua, 1997.) Dir. de James L. Brooks, com Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr.

Escritor misantropo tem de cuidar do cachorro do vizinho gay. Humaniza-se, e descobre o amor. Oscars para Nicholson e Helen.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 138 Min.

Streaming

AÇÃO

John Wick: Um Novo Dia Para Matar

Sequência da nova franquia de Keanu Reeves, Um Novo Dia Para Matar mostra Wick após a vingança pela morte de seu cachorro.

ITUNES, 2017, 122 min.

ANIMAÇÃO

Em Busca do Vale Encantado

Um pequeno brontossauro perde os pais em um terremoto e, para sobreviver, se une a outros dinossauros órfãos.

NETFLIX, 1988, 68 min.

DRAMA

Um brinde à vida

Acompanha a vida de três mulheres, em 1960, que sobreviveram ao Holocausto e que se reencontram durante uma semana para curtir as coisas boas e simples da vida.

Telecine Play, 2014, 104 min.

DVD

Começa pelo fim, com a morte de um famoso escritor. A viúva conta tudo sobre ele e o diretor Bedos e a atriz e corroteirista Doria Tillier, ambos comediantes, carregam nas tintas do drama satírico. Um grande sucesso de público e crítica do casal, pois são marido e mulher também na vida.

Crianças

AVENTURA

Jumanji

Com o novo filme chegando às salas em janeiro, vale rever o antigo, com Robin Williams, sobre grupo sugado para dentro de um jogo. Grandes efeitos, mas o relato é ‘muuuiitto’ assustador.

FX, 16H55. Reprise, Colorido, 104 Min.