Guerra e Paz

War And Peace. (Itália/Eua, 1956.) Dir. de King Vidor, com Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio Gassman, Anita Ekberg, Edmund Purdom.

Quase sempre negligenciada como superficial, a adaptação da obra-prima de Leon Tolstoi pelo ‘rei’ Vidor capta a essência do romance. O livro não é só um estudo das paixões humanas num período excepcional como a guerra. Tolstoi também reflete sobre Pierre e Andrei como temperamentos opostos que buscam o mesmo tipo de elevação. E, no limite, extrapola a ficção para estabelecer considerações que os maiores críticos de literatura acomodam nos moldes de um ensaio filosófico/histórico. Vidor impregna sua versão de Tolstoi com um perfume de Stendhal – Pierre atravessa a batalha de Borodino como Fabrizio Del Dongo a de Waterloo em A Cartuxa de Parma. Reza a lenda que o italiano Mario Soldati foi quem filmou a batalha – e ele também foi um dos realizadores da corrida de bigas do Ben-Hur de William Wyler, em 1959.

Telecine Cult, 16H25. Reprise, Colorido, 208 Min.

Tootsie

Tootsie. (Eua, 1982.) Dir. de Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney Coleman.

Depois de substituir a mãe em Kramer Vs. Kramer, Dustin Hoffman vira aqui a mulher perfeita. Um programa curioso de (re)ver após as acusações de assédio contra o astro.

TCM, 16H03. Reprise, Colorido, 112 Min.

Nas Profundezas do Mar sem Fim

The Deep End Of The Ocean. (Eua, 1999.) Dir. de Ulu Grosbard, com Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg.

Garoto de 3 anos desaparece e ressurge 9 anos mais tarde. Será ele mesmo? É tão sincero e bem representado que você não vai desgrudar o olho.

PARAMOUNT, 22H10. Reprise, Colorido, 109 Min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Belíssima animação, mostra a relação entre as emoções de uma garotinha dentro de sua mente. Para crianças e adultos.

Google Play, 2015, 94 min.

COMÉDIA

Uma Babá Quase Perfeita

Robin Williams termina o casamento e fica longe dos filhos. Porém, numa tentativa de se reconciliar, ele finge ser a babá Doubtfire. Clássico dos anos 1990.

Telecine Play, 1993, 123 min.

AÇÃO

Mundo Cão

Santana trabalha recolhendo cães. Tudo vai bem até que o dono de um cachorro, bravo pelo sacrifício de seu animal, resolve se vingar do funcionário.

NETFLIX, 2016, 100 min.

Matheus Mans

DVD

Presa a um casamento de conveniência – o marido a ignora – mulher torna-se amante do escravo. Um dos grandes filmes do ano, e um dos mais complexos. O empoderamento feminino, a representatividade dos negros. O diretor Oldroyd coloca tudo em xeque.

Crianças

ROMANCE

De Volta à Lagoa Azul

A Lagoa Azul foi o filme que ensinou o básico do sexo a toda uma geração dos anos 1980. A sequência retoma o tema, com Milla Jovovich e Brian Krause, e ainda tem a aventura de piratas.

TCM, 12H40. Reprise, Colorido, 100 Min.