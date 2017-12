Filmes

A Luz Entre Oceanos

The Light Between Oceans. (Eua, 2016.) Dir. de Derek Cianfrance, com Michael Fassbender, Alicia Vikandeer, Rachel Weisz.

Na Austrália, após a 1.ª Guerra, homem trabalha como mantenedor da luz em um farol. Cansado da solidão, casa-se, a mulher passa por sucessivos abortos e, para o casal, é um presente dos céus quando aparece um barco com um bebê. Eles criam a menina como filha, mas um dia... O diretor Cianfrance, do ótimo Namorados para Sempre, baseou-se no livro de M. L. Stedman, uma advogada que se vale da história de amor para debater questões como os limites da ética e os dilemas morais, colocados de diferentes pontos de vista (e que o filme simplifica um pouco). Durante a filmagem, Fassbender e Alicia reproduziram na vida o romance da tela. Casaram-se, estão vivendo em Portugal – país que ele adora – e neste final de semana ela foi a atração da CCXP, em São Paulo, onde veio falar da nova Lara Croft, que interpreta. O filme estreia em março no Brasil.

Telecine Premium, 22 h. Reprise, colorido, 133 min.

Selvagens da Noite

The Warriors. (Eua, 1979.) Dir. de Walter Hill, com Michael Beck, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Mercedes Ruehl.

Gangue atravessa Nova York participando de enfrentamentos em cada esquina. Estilizado, estetizado, o filme ficou famoso por provocar quebra-quebra nos cinemas, na época.

Telecine Cult, 13h45. Reprise, colorido, 90 min.

A Família Bélier

La Famille Bélier. (França/Bélgica, 2014.) Dir. de Éric Lartigau, com François Damien, Karin Viard, Louane Emera.

O exemplo francês do ‘feel good movie’. Garota com audição normal, numa família de surdos, tem de decidir se realiza o sonho de ser cantora ou permanece como arrimo de todos.

Telecine Touch, 20 h. Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony é um homem que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent. Com Charlotte Rampling.

Itunes, 2017, 108 min.

ANIMAÇÃO

Astro Boy

Na futurista Metro City, o Dr. Tenma perde seu filho e cria o robô Astro Boy para substituí-lo. Baseado no clássico desenho animado.

Telecine Play, 2009, 88 min.

SÉRIE

Friends from College

Vinte anos depois da graduação, um grupo de amigos da faculdade se reconecta e descobre que o amor não ficou mais fácil com a idade.

Netflix, 2017, 30 min.

Matheus Mans

DVD

DEPOIS DA TORMENTA

EUA, 1951. Dir. de Curtis Bernhardt.

A mítica Bette Davis, no ano seguinte do clássico A Malvada, interpretou este melodrama noir sobre marido que pede o divórcio e a mulher relembra os momentos felizes (e outros nem tanto) que tiveram. O casamento sobreviverá? O diretor Bernhardt tem certa classe.

Crianças

COMÉDIA

Nós Somos os Campeões 2

O treinador dos ‘Mighty Ducks’ reúne de novo a garotada desajustada num campeonato de hóquei, e o problema é o empresário que só pensa em ganhar dinheiro.

Telecine Fun, 14h50. Colorido, 107 min.