Filmes

Três Mulheres, Três Amores

Mystic Pizza. (Eua, 1988.) Dir. de Donald Petrie, com Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor, Vincent D’onofrio.

Talvez, como observa Leonard Maltin em seu guia, esse filme não seja ‘that good’, tão bom, mas as mulheres, principalmente, levam jeito de se encantar com o relato sobre a vida amorosa de três funcionárias de origem portuguesa numa pizzaria em Mystic, Connecticut. O curioso é que a roteirista Amy Jones estava em férias na cidade quando descobriu a pizzaria do título original. Ela desenvolveu o roteiro, as personagens e a pizzaria virou ponto turístico da cidade, mas só uma cena – uma! – foi filmada ali, a cena em que o barco de pesca atravessa a ponte. Julia Roberts, que faz a sexy Daisy, estourou no ano seguinte com Uma Linda Mulher, e aqui, embora a participação ainda não seja ‘estelar’, já dá para perceber o brilho que faria dela uma ‘major star’ (e que Julia mantém no novo filme nos cinemas, Extraordinário). Outra curiosidade – Matt Damon. Foi sua estreia no cinema, e Ben Affleck também foi testado para o papel.

Paramount, 0h20. Reprise, colorido, 100 min.

A Hora da Estrela

(Brasil, 1985.) Dir. de Suzana Amaral, com Marcélia Cartaxo, José Dumont, Denoy de Oliveira, Fernanda Montenegro.

Completam-se neste sábado 40 anos da morte de Clarice Lispector. Vale lembrar dela através de sua personagem emblemática, Macabéa. Marcélia foi melhor atriz em Berlim.

Canal Brasil, 15h20. Reprise, colorido, 96 min.

Guerra e Paz

War And Peace. (Eua, 1956.) Dir. de King Vidor, com Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio Gassman.

O romance de Tolstoi adaptado com um perfume de Stendhal – Borodino pelo olhar de Pedro, como Fabrizio atravessa a batalha de Waterloo em A Cartuxa de Parma.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 208 min.

A Morte Lhe Cai Bem

Goldie Hawn e Meryl Streep são duas amigas que descobrem o segredo da juventude eterna – e que ele tem alguns efeitos colaterais inesperados. Com Bruce Willis e Isabela Rossellini.

Netflix, 1992, 103 min.

Psi

Com toques cômicos e ambientada em São Paulo, a série acompanha um psicanalista que tem que lidar com casos inusitados e, por vezes, perigosos.

HBO GO, 2014, 50 min.

Shorebreak

Mostra de perto o estilo de vida de Clark Little, um surfista que é sucesso mundial com suas fotos no Instagram.

NOW, 2017, 58 min.

Matheus Mans

Dá-Me Um Beijo

EUA, 1953.

Dir. de George Sidney.

Tarzan – A Evolução da Lenda

O alemão Reinhardt Kloos revisa a lenda de Tarzan. Avião cai na selva; bebê sobrevive, é criado por gorilas e, adulto, enfrenta brancos gananciosos.

Telecine Fun, 16h10. Colorido, 94 min.