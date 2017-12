Filmes

Sangue em Sonora

The Appaloosa. (Eua, 1966.) Dir. de Sidney J. Furie, com Marlon Brando, Anjanette Comer, John Saxon, Frank Silvera.

Na fronteira mexicana, por volta de 1870, Marlon Brando pega em armas para recuperar seus cavalos – da raça appaloosa – que foram roubados. Brando, que havia sido talvez o maior astro de Hollywood no começo dos anos 1950, estava na pior fase de sua carreira. Nada do que fazia dava certo. O público rejeitava-o. Salvaram-no, nos 70, O Poderoso Chefão e Último Tango em Paris, que só viriam seis anos mais tarde. Sangue em Sonora não dispõe de uma grande reputação, mas é interessante (re)ver. É um dos filmes mais belos já feitos, mas a fotografia de Russell Metty é quase uma intrusa na história. Diretor e fotógrafo sacrificam tudo por um efeito – Brando finge dormir e acompanha o movimento ao redor por entre os dedos. O filme é todo assim – lento, estudado, ‘fotogênico’. Você pode até não gostar, mas não desgruda o olho.

Telecine. Cult, 14h40. Reprise., colorido, 98 min.

Made in China

(Brasil, 2014.) Dir. de Estevão Ciavatta, com Regina Casé, Juliana Alves, Xande De Pilares, Otávio Augusto, Luiz Lobianco.

No Saara, a 25 de Março do Rio, a concorrência dos chineses derruba o comércio mais tradicional. Regina Casé dirigida pelo marido, um filme rico em observações. Merece revisão.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, colorido, 96 min.

50 Tons Mais Escuros

Fifty Shades Darker. (Eua, 2017.) Dir. de James Foley, com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger.

‘Anastasia’ assusta-se com a verdadeira natureza de ‘Christian’, mas ele não desiste dela. À espera do 3, que estreia em fevereiro. Sadomasô soft, e sem a complexidade do 1.

Telecine Premium, 0h05. Reprise, col., 118 min.

Streaming

AÇÃO

Atômica

Uma agente britânica é enviada a Berlim para recuperar um dossiê importante. Lá, porém, ela terá que enfrentar desafios de todos os lados. Só para estômagos fortes.

Itunes, 2017, 115 min.

DRAMA

A Menina Índigo

Do mesmo diretor de Nosso Lar, o espírita Menina Índigo faz um relato sobre uma menina que pode curar doenças. Bonita história, apesar de piegas.

Now, 2016, 99 min.

COMÉDIA

O Natal dos Coopers

O Natal dos Coopers mostra dois irmãos determinados a fazer o Natal perfeito pra a família. No entanto, alguns segredos podem arruinar a ocasião. Para entrar no clima natalino.

Netflix, 2015, 106 min.

Matheus Mans

DVD

DESAPARECIDO, UM GRANDE MISTÉRIO

EUA, 1982.

Quando Costa-Gavras fez seu filme, a ditadura de Pinochet já havia sido denunciada e reconhecida por sua barbárie. O filme segue outra via – um americano, Jack Lemmon, procura o filho em Santiago. Como age a Justiça de seu país? Palma de Ouro e Oscar de roteiro adaptado.

Crianças

ANIMAÇÃO

As Aventuras do Pequeno Colombo

Quando crianças, Cristóvão Colombo, Mona Lisa e Leonardo Da Vinci unem-se para procurar tesouro e terminam por descobrir a América.

Telecine Pipoca, 17h55. Colorido, 80 min.