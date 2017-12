O Destino de Uma Vida

Losing Isaiah. (Eua, 1995.) Dir. de Stephen Gyllenhaal, com Jessica Lange, Halle Berry, David Strathairn, Cuba Gooding Jr., Samuel L. Jackson.

Pai de Maggie e Jake, Stephen Gyllenhaal dirigiu para cinema, teatro e TV, construindo uma obra de qualidade. Esse é um de seus filmes mais conhecidos e apreciados. Uma dedicada assistente social branca adota garoto negro que, literalmente, foi encontrado no lixo. Anos mais tarde, a mãe, ex-drogada, se estabiliza na vida e reaparece para reclamar o menino. O caso vai parar na justiça. O grande mérito da direção é dar credibilidade ao drama, realçando a humanidade dos personagens envolvidos. A cena aí da foto é forte – Jessica, que já havia recebido seu Oscar por Céu Azul, e Halle, que ainda receberia o dela por A Última Ceia, encontram-se na toilette do tribunal. É um momento que depende muito do elenco. As duas atrizes são excepcionais. É tão marcante que o desfecho, infelizmente, decepciona.

PARAMOUNT, 22 H. Reprise, Colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

A Mosca

The Fly. (Eua, 1986.) Dir. de David Cronenberg, com Jeff Goldblum, Geena Davis.

Cientista serve de cobaia da própria experiência e vira monstro – o homem-mosca. Um dos filmes mais característicos – e populares – de Cronenberg, com cenas fortes e um clima convincente de terror.

Telecine Cult, 18H25. Reprise, Colorido, 96 Min.

2 Coelhos

(Brasil, 2012.) Dir. de Afonso Poyart, com Alessandra Negrini, Fernando Alves Pinto, Caco Ciocler, Marat Descartes.

Colhido entre a criminalidade e a burocracia corrupta, homem planeja sua vingança. Bem feito, com visual arrojado e cheio de referências pop ao videogame e ao cinema.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 108 min.

Streaming

HISTÓRICO

O Último dos Moicanos

Passado na América colonial, o filme conta a história de homem que luta por justiça e pelos princípios dos índios moicanos. Atuação arrebatadora de Daniel Day-Lewis.

ITUNES, 1992, 111 min.

DRAMA

Personal Shopper

Depois da morte de seu irmão gêmeo, uma consultora de moda se vê atraída pela antiga casa do rapaz. Lá, porém, ela se vê ameaçada por assombrações.

Google Play, 2017, 105 min.

SUSPENSE

Shimmer Lake

Contado de trás pra frente, esse suspense de humor negro acompanha um xerife na caçada a três suspeitos de assaltar um banco, sendo que um deles é seu irmão.

NETFLIX, 2017, 86 min.

Matheus Mans

DVD

O mais brechtiano dos autores de cinema, Losey não era o diretor mais indicado para uma comédia de ação, satirizando a espionagem. Mas Monica Vitti e o visual extravagante inspirado na pop art fazem do filme uma referência curiosa aos transformadores anos 1960.

Crianças

AVENTURA

Amazônia

Macaco criado em cativeiro sobrevive a acidente aéreo e tenta se adaptar à floresta amazônica. Produção internacional dos Gullanes, com roteiro de Luis Bolognesi. Belas imagens.

Telecine Fun, 14H50. Colorido, 83 Min.