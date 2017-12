Filmes na TV

O Último Metrô

Le Dernier Metro. (França, 1980.) Dir. de François Truffaut, com Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jean Poiret.

Maior sucesso de público de Truffaut, O Último Metrô também foi seu maior triunfo na Academia Francesa, vencendo nas categorias de filme, diretor, ator, atriz e outras mais. Um romântico que desconfiava do romantismo, o cineasta conta aqui uma história desenrolada na França ocupada pelos nazistas. O dono (judeu) de um teatro precisa se esconder e é assim, de longe, que ele vê sua mulher resistir aos avanços de um ator mulherengo. Truffaut realizou apenas mais dois filmes – A Mulher do Lado e De Repente, num Domingo, ambos com Fanny Ardant, e ela está nos cinemas com Lola Pater –, morrendo de um câncer no cérebro, em 1984. Há 33 anos. Em entrevista ao Estado, Fanny disse que foi o homem que mais amou. Truffaut era viril, mas tinha uma sensibilidade feminina que lhe permitia entender as mulheres, dentro e fora da tela. Esse filme é a prova.

Telecine Cult, 15 H. Reprise, Colorido, 128 min.

O Sol É para Todos

To Kill A Mockinbird. (Eua, 1962.) Dir. de Robert Mulligan, com Gregory Peck, Mary Badham, Robert Duvall, Brock Peters.

Muita gente considera o Gregory Peck deste filme o maior herói do cinema de Hollywood. Ele dá lições de cidadania aos filhos defendendo negro acusado por crime que não cometeu.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 130 min.

Domingo Sangrento

Bloody Sunday. (Inglaterra, 2002.) Dir. de Paul Greengrass, com James Nesbitt, Nicholas Farrell.

O trágico domingo, 30 de janeiro de 1972, em que um protesto na Irlanda foi dissolvido a bala por soldados britânicos, provocando mortes e mais protestos. Fortíssimo.

PARAMOUNT, 23 H. Reprise, Colorido, 105 min.

Streaming

SÉRIE

Dark

Aposta alemã para séries originais da Netflix, Dark acompanha quatro famílias que buscam por respostas quando uma criança desaparece. Bom para fãs de Stranger Things.

NETFLIX, 2017, 50 min.

DRAMA

O Fantasma da Sicília

Em uma pequena cidade da Sicília, o jovem Giuseppe desaparece. A partir daí, realidade e imaginação se entrelaçam numa emocionante história real.

Google Play, 2017, 122 min.

COMÉDIA

Minha Família Já Te Ama

Julien pede Eva em casamento e viaja para conhecer sua família. Ele, porém, logo descobre que os familiares de Eva não são o que ele esperava. Diverte.

Telecine Play, 2016, 82 min.

DVD

Um clássico da primeira fase (inglesa) do mestre do suspense. Mulher mata homem que tentou estuprá-la e o noivo policial e ela são chantageados por desconhecido que tem uma luva que pode incriminar a garota. Acredite, quase 90 anos depois, o suspense funciona.

Crianças

MUSICAL

Caminhos da Floresta

Uma espécie de súmula dos contos de fadas, com elementos emprestados de várias histórias clássicas – Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel. Tudo com canto e dança.

Telecine Fun, 12H50. Colorido, 125 min.