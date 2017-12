Filmes na TV

Uma Aventura na África

The african queen. (eua, 1951.) Dir. de john huston, com katharine hepburn, humphrey bogart, robert morley.

O grande Huston baseou-se num livro de C.S. Forrester para contar – com roteiro do crítico James Agee – a história de aventureiro que se une a missionária para combater os elementos e os alemães no antigo Congo Belga, durante a Primeira Grande Guerra. A grande dificuldade de ambos é justamente unir-se, porque passam o tempo todo brigando. Huston contou, sucessivas vezes, que quis fazer o filme por causa das locações na África, que lhe permitiriam caçar elefantes. Mas o filme não funcionava, e ele achou que seria um fracasso. Bogart teve a sacada e sugeriu a ‘Kate’ que imitasse o sotaque de Eleanor Roosevelt, mulher do ex-presidente Franklin Roosevelt. A química, a partir daí, funcionou, Bogart ganhou o Oscar e o filme virou cult. Clint Eastwood inspirou-se nos bastidores para fazer Coração de Caçador.

Telecine Cult, 13H10. Reprise, Colorido, 105 min.

Kingsman: Serviço Secreto Kingsman: The Secret Service. (Inglaterra, 2014.) Dir. de Atthew Vaughn, com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton.

Garoto-problema é recrutado para ser espião. O público adorou, já houve a sequência e um terceiro filme está sendo preparado.

FOX, 21H30. Reprise, Colorido, 129 Min.

Tatuagem

(Brasil, 2013.) Dir. de Hilton Lacerda, com Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Ariclenes Barroso.

Num teatro/cabaré chamado de Chão de Estrelas, trupe libertária desafia a censura do regime militar. Grandes cenas e um elenco nota 10.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

DRAMA

Brooklin

Uma jovem irlandesa resolve tentar a sorte nos Estados Unidos, onde arranja um emprego e um novo amor. No entanto, sua vida fica dividida entre os dois países.

Google Play, 2015, 111 min.

SUSPENSE

A Última Casa da Rua

Jennifer Lawrence é assombrada pelos acontecimentos de uma casa vizinha à sua. A história é mediana, mas faz qualquer um roer as unhas.

NETFLIX, 2012, 100 min.

DRAMA

As Confissões

Um monge é convidado para fazer parte de um encontro de líderes mundiais. Lá, ele ouve a estranha confissão do diretor do Fundo Monetário Internacional.

ITUNES, 2016, 107 min.

Matheus Mans

DVD

A última comédia de Jerry Lewis com seu mestre Tashlin é das melhores do cineasta. Jerry provoca confusões num hospital. A cena clássica – Jerry deixa escapar o paciente engessado e que está na cadeira de rodas. Corre atrás dele. O desfecho é surreal.

Crianças

AVENTURA

Pequenos Espiões 4

No quarto filme da série dirigida por Robert Rodriguez, espiã aposentada volta ao trabalho. Pensa que será um problema para a família, mas os filhos se dispõem a ajudá-la.

Telecine Fun, 13H15. Colorido, 89 min.