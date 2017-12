Filmes

Duelo em Diablo Canyon

Duel At Diablo. (Eua, 1966.) Dir. de Ralph Nelson, com James Garner, Sidney Poitier, Bibi Andersson, Dennis Weaver.

Considerado um diretor menor nos anos 1960, Ralph Nelson tem sido revalorizado por seus filmes, inclusive esse western que, há 51 anos, pareceu aos críticos demasiado violento. A ‘América’ estava em plena luta por direitos civis quando surgiu a história sobre pistoleiro (branco) que se une a família caçada pelos índios. Ele quer vingar a morte da própria mulher indígena. Surge outro pistoleiro (negro) para aumentar a tensão, mas o xis da questão é que a mulher (branca) está farta do marido brutal e ama o apache perseguidor. Ufa! Nelson já havia abordado o racismo em Uma Voz nas Sombras, que deu o Oscar para Sidney Poitier, em 1963. Ele dirigiu em 1970 outro western polêmico, Quando É Preciso Ser Homem, que termina com o herói vomitando face à selvageria contra os índios. Para esse, baseou-se no massacre de My Lai, no Vietnã. Era de vomitar mesmo.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 103 min.

Os Doze Condenados

The Dirty Dozen. (Eua, 1967.) Dir. de Robert Aldrich, com Lee Marvin, Ernest Borgnine, Jim Brown, John Cassavetes, Robert Ryan, Charles Bronson.

Uma grande aventura. Criminosos enfrentam nazistas de igual para igual e você não vai esquecer a corrida épica de Jim Brown.

TCM, 12h45. Reprise, colorido, 150 min.

Lara Croft – Tomb Raider

(Eua, 2001.) Dir. de Simon West, com Angelina Jolie, Jon Voight, Noah Taylor, Iain Glen, Daniel Craig, Richard Johnson.

Para se despedir de Angelina como a dublê de arqueóloga e aventureira. Nesta semana, virá a São Paulo, na Comic Con, a nova Lara, Alicia Vikander.

FOX, 0h. Reprise, colorido, 100 min.

COMÉDIA

Tootsie

Michael é um ator talentoso, mas que acaba indo parar na lista negra de Hollywood. Para trabalhar, então, ele interpreta a personagem de sua vida.

Itunes, 1982, 116 min.

MUSICAL

The Rocky Horror Picture Show

Ótimo musical, mostra um casal que descobre Rocky, criação de um excêntrico cientista. Com Susan Sarandon.

Telecine Play, 1975, 97 min.

DRAMA

Evereste

Evereste mostra dois grupos que sofrem um acidente ao tentar escalar o famoso monte. Apesar de alguns problemas na execução, é um bom filme para passar o tempo.

Itunes, 2015, 116 min.

DVD

Meu Jantar com André

EUA, 1981.

Dir. de Louis Malle. Obras

Sai numa edição para colecionadores, o longa que o francês Malle fez nos EUA reunindo seus amigos Andre Gregory e Wallace Shawn. Os dois falam de teatro e filosofam sobre a vida durante um jantar. Parece pouco, mas é divertido, inteligente, e muito bem filmado.

Crianças

COMÉDIA

Jamaica Abaixo de Zero

Baseado numa história real, o filme mostra americano que treina equipe da Jamaica, um país muito quente, para a Olimpíada de inverno, na neve. E não é que eles se classificam?

Telecine Fun, 22h. Colorido, 98 min.