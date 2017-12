Apollo 13. (Eua, 1995.) Dir. de Ron Howard, com Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris.

Ron Howard é um grande realizador que, eventualmente, consegue ser também um grande autor. Esse filme é quase tão bom quanto seus melhores – Rush – No Limite da Emoção e No Coração do Mar. A história, real, mostra como uma falha deixou a nave Apollo, na 13.ª missão à Lua, à deriva no espaço. Não fossem a tenacidade do astronauta Jim Lowell/Hanks e seu ‘team’ e os esforços da equipe da Nasa em terra e o fracasso teria sido definitivo. Virou um triunfo, uma afirmação do espírito humano. Trabalhando so bre dois temas clássicos de Hollywood – a segunda chance e o retorno aolar –, Howard construiu um relato emocionante, beneficiando-se dos efeitos e da perfeita reconstituição de época. Não se admire se, depois, você tiver vontade de (re)ver também Os Eleitos e Estrelas além do Tempo.

Telecine Touch, 12H50. Reprise, Colorido, 139 min.

Cidades Fantasmas

(Brasil, 2017.) Dir. de Tyrell Spencer.

Premiado no É Tudo Verdade, esse belíssimo documentário, um dos melhores filmes do ano, viaja no tempo e no espaço contando histórias de quatro cidades que foram prósperas e sumiram do mapa – no Brasil, na Argentina, no Chile e na Colômbia.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 70 Min.

O Quarto de Jack

Jack’s Room. (Eua, 2015.) Dir. de Lenny Abramson, com Brie Larson, Jacob Tremblay.

Jack nasce no quarto em que sua mãe vive isolada, desde que foi sequestrada. Brie Larson ganhou o Oscar, mas o garoto, que pauta a interpretação dela, nem foi indicado.

Telecine Touch, 22 H. Reprise, Colorido., 118 min.

Streaming

AÇÃO

Star Wars: Rogue One

A Aliança Rebelde enfrenta uma arriscada missão: roubar os planos que revelam uma falha na construção da Estrela da Morte. Divertido, emocionante e surpreendente.

Telecine Play, 2016, 128 min.

DRAMA

O Castelo de Vidro

Uma família disfuncional viaja o tempo todo, sem se preocupar com o futuro. Quando o dinheiro acaba, os irmãos têm que cuidar de si mesmos.

ITUNES, 2017, 126 min.

SÉRIE

Ela Quer Tudo

Nesta série baseada no primeiro sucesso de Spike Lee, Nola Darling corre atrás de seus sonhos enquanto faz malabarismos para conciliar seus três amantes.

NETFLIX, 2017, 35 min.

Matheus Mans

DVD

Jesse Eisenberg faz aspirante a escritor que tenta carreira em Hollywood, nos anos 1930. Conhece a garota de seus sonhos, mas Kristen Stewart casa-se com outro. Reencontram-se, anos mais tarde. Há quem discorde, mas é um dos mais belos filmes recentes de Woody.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Bela e a Fera

Há 26 anos, essa animação fez história ao usar computação para mostrar a Bela e a Fera dançando. A partir daí, tudo mudou. Surgiu a Pixar, que se uniu à Disney. Deslumbrante.

TEL. FUN, 22 H. COLORIDO, 85 MIN.