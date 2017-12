Filmes

Perdidos na Noite

Midnight Cowboy. (Inglaterra, 1969.) Dir. de John Schlesinger, com Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda Vaccaro.

Leonard Maltin não exagera ao dizer, em seu guia, que o filme de Schlesinger parece melhor hoje em dia que na época em que foi feito. Baseia-se num livro de James Leo Herlihy que, naquele mesmo ano, foi classificado como pornográfico – e o próprio filme desafiou os códigos da indústria, obtendo a classificação ‘X’. Apesar disso, e de novo como observa Maltin, é uma história de amizade à moda antiga, mas com alguns ‘twists’ modernos. Joe Buck/Jon Voight deixa uma vida sem horizontes em sua cidadezinha no Texas para ser michê em Nova York. Sonha com belas mulheres. Une-se ao miserável Ratso Rizzo, Dustin Hoffman numa criação realmente memorável. Oscars de filme, direção e roteiro, de Waldo Salt. E ainda tem a trilha, com Everybody’s Talkin’, na voz de Nilsson. Agora que a aura de escândalo passou, o filme pode ser visto como é – grande.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 113 min.

Pai em Dose Dupla

Daddy’s Home. (Eua, 2015.) Dir. de Sean Anders, com Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini.

Agora que o 2 está nos cinemas pode ser divertido (re)ver o 1. Will Ferrell tenta ser o melhor padrasto, mas o pai biológico (Mark Wahlberg) não lhe dá trégua.

Telecine Premium, 9h40. Reprise, col., 96 min.

Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love. (Eua, 1998.) Dir. de John Madden, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench.

Sete Oscars, incluindo melhor filmes, roteiro, atriz e atriz coadjuvante. A vida de Shakespeare contada através de suas peças. Uma joia de humor e elegância.

Telecine Touch, 15h10. Reprise, col., 122 min.

DRAMA

Christine

Conta a chocante história real da jornalista que tirou a própria vida enquanto apresentava seu programa de TV. Destaque para a atuação impactante de Rebecca Hall.

Itunes, 2017, 119 min.

DOCUMENTÁRIO

Ícaro

Um ciclista americano se vê envolvido em um escândalo após a divulgação de um grande esquema de doping no esporte mundial.

Netflix, 2017, 121 min.

BIOGRAFIA

Além das Palavras

Retrato da vida da poetisa e escritora Emily Dickinson, desde sua infância até os últimos anos como reclusa.

Google Play, 2017, 125 min.

Matheus Mans

DVD

FILME NOIR VOL. 9

Lançamento com 3 discos e 6 filmes.

O novo volume da coleção da Versátil resgata o clássico Sangue do Meu Sangue, de Joseph L. Mankiewicz, com Edward G. Robinson e Susan Hayward, mas você vai se surpreender com O Amanhã Que não Virá, de Gordon Douglas, com James Cagney e Barbara Payton.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito

O supervilão Gru arma plano para roubar a Lua. Bem divertido, mas o público preferiu, a Gru, seu exército de servidores. Os amarelinhos minions são ótimos e ganharam filme próprio.

Telecine Fun, 10h50. Colorido, 95 min.