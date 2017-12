A Hora e a Vez de Augusto Matraga

(Brasil, 2012) Dir. de Vinicius Coimbra, com João Miguel, José Wilker, José Dumont, Chico Anysio, Irandhir Santos.

Por mais que a versão de Roberto Santos, dos anos 1960, tenha fama de ‘clássica’, a de Vinicius Coimbra consegue ser ainda melhor, embora talvez seja mais importante, e até generoso, com os autores desfrutar de ambas. A história, adaptada do conto de Sagarana, mostra como Nhô Augusto perde tudo, e quase a vida. Mas tem volta, e ele vai enfrentar seu inimigo, Joãozinho Bem-Bem, num duelo épico. Coimbra captura a riqueza da prosódia do escritor mineiro Guimarães Rosa e com a cumplicidade dois grandes fotógrafos – Walter Carvalho e seu filho Lula – transforma o duelo final num momento inesquecível de cinema. Todo o elenco é impecávedl, mas Irandhir Santos, como Quim, e Chico Anysio, em seu último papel, tocam o sublime. Um filmaço que vale conhecer, e apreciar.

Telecine Touch, 20H. Reprise, Colorido, 106 min.

007 Contra Goldeneye

Goldeneye. (Eua, 1995.) Dir. de Martin Campbell, com Pierce Brosnan, Famke Janssen, Izabella Scorrupco, Sean Bean.

Em sua estreia como 007, Pierce Brosnan tenta impedir que o satélite Goldeneye caia em mãos erradas, isto é, dissidentes do império soviétivo que ameaçam o mundo ‘livre’.

Telecine Action, 11H30. Reprise, Colorido, 130 min.

Estômago

(Brasil, 2007.) Dir. de Marcos Jorge, com João Miguel, Babu Santana, Fabiula Nascimento.

Migrante nordestino acha sua vocação na cozinha de um restaurante. Mas as circunstâncias o levam à cadeia. Como e por que? Grande filme, grandes atores e atrizes.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 113 min.

Streaming

DRAMA

Afterimage

Último filme de Andrzej Wajda, Afterimage conta a história Wladyslaw Strzeminski, um pintor polonês que lutou até o fim da vida pela liberdade de expressão.

ITUNES, 2017, 99 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Reviver

Um homem está com câncer e resolve participar de uma técnico de congelamento corporal. No entanto, quando ele acorda, vê que o mundo mudou para pior.

NOW, 2017, 107 min.

COMÉDIA

O Sol de Cada Manhã

Nicolas Cage é um apresentador de previsão do tempo que vê sua vida profissional melhorar aos poucos enquanto a vida pessoal vai por água abaixo.

Telecine Play, 2005, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Andy Serkis é impressionante como César nesse novo capítulo da saga. Com direção brilhante de Matt Reeves, o longa mostra como os macacos enfrentam milícia formada por coronel ensandecido. O personagem de Woody Harrelson evoca o Brando de Apocalypse Now.

Crianças

AVENTURA

O Escaravelho do Diabo

Boa adaptação do livro infantojuvenil da escritora mineira Lúcia Machado de Almeida. Garoto investiga por que pessoas ruivas estão sendo mortas numa pequena cidade.

Telecine Action, 18H20. Colorido, 102 min.