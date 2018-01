Razão e Sensibilidade

Sense And Sensibility. (Inglaterra, 1995.) Dir. de Ang Lee, com Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet, Hugh Grant, Imelda Staunton, Hugh Laurie.

Duas irmãs empobrecidas na Inglaterra rural, e a mais velha empenha-se em encontrar um marido conveniente, senão rico, para a outra. Além de interpretar, Emma Thompson também escreveu, e ganhou o Oscar de roteiro adaptado. O próprio Ang Lee declarou, certa vez, que o título desse filme vale como uma definição de seu cinema. É um filme muito bom, sutilmente dirigido e interpretado, e talvez só não seja a melhor adaptação de Jane Austen porque Joe Wright, dez anos depois, fez o maravilhoso Orgulho e Preconceito, com Keyra Knightley. O impressionante é como Jane, uma autora que viveu num meio conservador, por volta de 1800, teve um olhar para a questão feminina – e a educação da m ulher – que hoje se reconhece como muito adiante de sua época. Os filmes refletem isso.

PARAMOUNT, 19 H. Reprise, Colorido, 135 min.

Clube de Compras Dallas

Dallas Buyers Club. (Eua, 2013.) Dir. de Jean-Marc Vallée, com Mattthew Mcconaughey, Jared Leto.

Matthew McConaughey e Jared Letro ganharam o Oscar de ator e o de coadjuvante e são excepcionais nesse drama os primórdios da aids, e a luta por medicamentos.

WARNER, 18H37. Reprise, Colorido, 117 min.

Volúpia de Mulher

(Brasil, 1984.) Dir. de John Doo, com Helena Ramos, Romeu De Freitas, André Loureiro.

Cinderela na pornochanchada. Garota grávida resiste à prostituição – com a ajuda de uma travesti – e encontra seu príncipe. A megastar da Boca, Helena Ramos, faz uma médica.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 85 min.

Streaming

MINISSÉRIE

Godless

Um bandido aterroriza o oeste à procura do desertor de seu bando que encontrou uma nova vida em uma cidadezinha habitada apenas por mulheres.

NETFLIX, 2017, 65 min.

DRAMA

‘Mil Vezes Boa Noite

Uma fotógrafa de guerra se vê obrigada a escolher entre a profissão que ama e sua família, que não suporta mais vê-la correndo perigo.

ITUNES, 2014, 117 min.

COMÉDIA

Insubstituível

O único médico de uma pequena cidade descobre que está gravemente doente. Por isso, ele começa a procurar alguém para substituí-lo.

Google Play, 2017, 102 min.

DVD

Nostálgicos do velhos enlatados nos primórdios da televisão poderão (re)ver as aventuras de Rusty e seu cão Rin Tin Tin no lendário Forte Apache. James L. Brown, que criuou a série, faz o lieutenant Rip Masters e os episódios de meia hora passam voando.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Terrier entra em crise quando sua dona traz outro bicho de estimação para casa. Mas ambos terminam tendo de se unir quando... Veja!

Telecine Pipoca, 11H40. Colorido, 87 min.