Vida de Menina

(Brasil, 2004.) Dir. de Helena Solberg, com Lumila Dayer, Daniela Escobar, Lígia Cortez., Dalton Vingh, Camilo Bevilacqua.

Vencedor dos prêmios de melhor filme do júri popular e do oficial no Festival de Gramado, o longa que Helena Solberg adaptou do diário de outra Helena, a Morley, é uma gema rara do cinema nacional. A garota Helena, de ascendência inglesa, vivia em Diamantina numa fase de transição da vida brasileira, após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Não era só o País que mudava. Ela própria vivia sua adolescência, sentindo-se feia e desengonçada. Helena é uma grande diretora e, sob uma aparência talvez enganosa – a vida da menina –, fez um filme duro que reflete como poucos sobre as origens da história brasileira. Esse olhar ‘estrangeiro’ – que não é – já impregnava seu belo documentário Banana is My Business, sobre a carreira norte-americana da pequena notável, como era chamada Carmen Miranda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 19H35. Reprise, Colorido, 101 min.

VEJA TAMBÉM

Oriundi

(Brasil, 2000.) Dir. de Ricardo Bravo, com Anthony Quinn, Paulo Betti, Gabriela Duarte.

A memória ficcional da imigração italiana no Brasil filtrada pelo olhar de um velho. O grande Anthony Quinn morreria em 2001. Sua persona enche a tela.

Canal Brasil, 14H45. Reprise, Colorido, 97 min.

Dois Amigos

Les Deux Amis. (França, 2015.) Dir. e Interpretação de Louis Garrel, Com Golfishteh Farahani, Vincent Macaigne.

Louis Garrel, um ator e diretor nouvelle vague e seu belo relato sobre dois amigos, dois homens frágeis, que têm de lidar com uma mulher forte, a bela Golfishteh.

Telecine Cult, 17H40. Reprise, Colorido, 100 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

‘Atlanta’

Dois primos, o rapper Paper Boi e seu empresário Earn, tentam alcançar a fama

juntos na cena musical

de Atlanta, Georgia.

NETFLIX, 2016, 25 min.

DRAMA

Menashe

Um viúvo luta pela guarda de seu filho numa comunidade ultraortodoxa. Delicado e feito inteiramente em iídiche, Menashe emociona. Dir. Joshua Z. Weinstein.

NOW, 2017, 81 min.

COMÉDIA

Bye Bye Alemanha

Um sobrevivente do holocausto, que está tentando viver nos Estados Unidos, é privado de suas economias. Divertido. Dir. Sam Garbarski.

Google Play, 2017, 102 min.

Matheus Mans

DVD

O grande Lean e seu épico romântico que os críticos trataram a pontapés. Garota casa-da com professor vive tórrido romance com soldado das forças inglesas de ocupação na Irlanda de 1916. Oscars de fotografia e ator coadjuvante para John Mills.

Crianças

AVENTURA

A Incrível Jornada II – Perdidos em São Francisco

Dois cães e uma gata perdem-se dos donos na cidade grande, mas não desistem de reencontrá-los. Uma emocionante fábula familiar.

Telecine Fun, 16H20. Colorido, 89 min.