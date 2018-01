Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil, 2015.) Dir. de Guilherme Fontes, com Marco Ricca, Andrea Beltrão, Leandra Leal, Paulo Betti, Letícia Sabatella.

Iniciado em 1995 e interrompido em 1999, o longa que o ator e diretor Guilherme Fontes realizou sobre o lendário Assis Chateaubriand virou um ‘caso’ do cinema brasileiro. O filme seria o exemplo perfeito da malversação dos recursos públicos e todo mundo jurava que só poderia ser medíocre, senão pior. O diretor neófito foi execrado, seu nome arrastado na lama. A surpresa – Fontes usa o personagem para fazer o retrato do País, bebendo na fonte dos modernistas e tropicalistas. Chatô, o rei do Brasil, é o Cidadão Kane do cinema nacional e sua vida é narrada por meio de um ‘puzzle’, como se fosse um programa de TV ao vivo, enquanto está preso ao leito, no hospital, vítima de trombose. Toda essa riqueza, inesperada, não se refletiu em sucesso de público. A TV oferece agora nova chance para quem quiser reavaliar um doas mais interessantes filmes recentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 22H05. Reprise, COR, 92 MIN.

VEJA TAMBÉM

Paulina

Paulina. (Arg., 2015.) Dir. de Santiago Mitre, Com Dolores Fonzi, Oscar Martinez.

Garota da cidade vai lecionar numa região pobre do interior da Argentina. Estuprada por um aluno, reage de forma inesperada – não buscando vingança, mas tentando entender os motivos.

TCM, 18H43. Reprise, Colorido, 103 Min.

Memórias Póstumas

(Brasil, 2001.) Dir. de Andre Klotzel, com Reginaldo Faria, Petrônio Gontijo, Débora Duboc, Sonia Braga.

Machado de Assis – Brás Cubas – em versão superpremiada em Gramado. Melhor filme, diretor, roteiro e atriz coadjuvante, Sonia Braga. A produção enche os olhos.

Canal Brasil, 0H15. Reprise., Colorido, 102 MIN.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

NACIONAL

Joaquim

O filme narra a trajetória de Tiradentes e como ele tomou consciência política e se tornou o líder da Inconfidência Mineira.

Telecine Play, 2015, 101 min.

ÉPICO

Spartacus

Com direção de Stanley Kubrick, Spartacus retrata o surgimento de um exército de escravos liderado por Espártaco, um ex-gladiador que ameaça a soberania de Roma. Indispensável.

NETFLIX, 1960, 196 min.

AÇÃO

Jack Reacher: Sem Retorno

Tom Cruise tenta acabar com uma conspiração que quer acusar sua colega Susan Turner de traição.

LOOKE, 2016, 118 MIN.

Matheus Mans

DVD

Quase 20 anos depois de Anna, de 1952, com Silvana Mangano, Lattuada voltou ao tema dos amores proibidos de uma freira. Foi um nome importante do cinema italiano, com obras marcadas pelo erotismo. Sophia Loren é esplendorosa, e o melhor motivo para ver o filme.

Crianças

COMÉDIA

Dr. Dolittle

Assim como refez O Professor Aloprado, Eddie Murphy também se inspirou na famosa fantasia de Richard Fleischer sobre homem, aqui um veterinário, que conversa com animais.

Telecine Fun, 16H20. Colorido, 90 min.