Filmes na TV

O Passado não Perdoa

The Unforgiven. (EUA, 1960.) Dir. de John Huston, com Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, John Saxon.

Embora o próprio Huston lamentasse que esse filme não tenha saído tão bom quanto gostaria, é um western diferente, e com fragmentos belíssimos de cinema. No Texas, família é acossada pelos índios, que tentam resgatar garota criada como branca, mas que é uma deles. O elenco estelar destaca Audrey Hepburn como ‘a mestiça’ e você vai ficar siderado com dois veteranos. Lilian Gish, a atriz de David W. Griffith, nos primórdios do cinema, tem aquela cena surreal, tocando piano no teto da casa, em pleno ataque dos peles-vermelhas. E Charles Bickford meio que repete, para melhor, outro papel de chefe de clã, como o que havia interpretado em outro western de exceção, dois anos antes – Da Terra Nascem os Homens, de William Wyler. No ano seguinte, Huston faria Os Desajustados, com Marilyn Monroe, sobre o universo dos caubóis contemporâneos.

Telecine Cult, 22 horas. Reprise, colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Quase Dois Irmãos

(Brasil, 2004.) Dir. de Lúcia Murat, com Caco Ciocler, Maria Flor, Flávio Bauraqui, Werner Schünnemann.

Um militante político e outro traficante. Encontram-se nas prisões da ditadura. Vencedor do prêmio da crítica no Festival do Rio, um filme forte, como reflexo de toda uma era.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, colorido, 102 min.

Minha Vontade É Lei

Warlock. (EUA, 1959.) Dir. de Edward Dmytryk, com Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony Quinn, Dorothy Malone.

Um dos grandes westerns do cinema, e alegórico sobre o macarthismo. Richard Widmark enfrenta o pistoleiro Henry Fonda, que assumiu o poder na cidadezinha.

Telecine Cult, 0h15. Reprise, colorido, 121 min.

Streaming

DRAMA

127 Horas

Um alpinista fica preso com seu braço em uma fenda e, sozinho, precisará lutar pela sua sobrevivência durante mais de cinco dias.

Telecine Play, 2010, 91 min.

COMÉDIA

Romance em Manhattan

Enquanto produz um documentário sobre os relacionamentos modernos em Manhattan, um cineasta trilha um caminho que o leva a uma vida amorosa complexa.

Netflix, 2014, 97 min.

NACIONAL

Corpo Elétrico

Um rapaz gay e migrante tenta equilibrar seu cotidiano entre o trabalho e os encontros com outros homens, explorando novos universos.

NOW, 2017, 94 MIN.

DVD

PAPILLON

EUA, 1973. Com Steve Mcqueen e Dustin Hoffman

Sólido, mas muito violento, o longa que Franklin J. Schaffner realizou com roteiro de Dalton Trumbo conta a história do lendário Henri Charrière, o Papillon, e suas tentativas de fuga da Ilha do Diabo, a prisão que o filme pinta como sendo o inferno na Terra.

Crianças

AVENTURA

O Último Caçador de Bruxas

Vin Diesel faz guerreiro que se une a jovem bruxa para enfrentar a veterana que lançou sobre ele a maldição da imortalidade. Ação, humor, efeitos.

Telecine Pipoca, 16 horas. Colorido, 106 min.