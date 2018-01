Filmes na TV

Maratona ‘Jurassic Park’

Escritor e diretor, Michael Crichton criou Westworld, que transformou em filme, bem antes da atual série de TV. No começo dos anos 1990, ele transformou o tema da clonagem no mote para a consolidação de outro inusitado parque temático. Milionário consegue amostra de DNA e cria um parque de dinossauros, mas eles escapam ao controle. Surgiram dois filmes – Jurassic Park/Parque dos Dinossauros e O Mundo Perdido – Jurassic Park, ambos dirigidos por Steven Spielberg, em 1993 e 1997. Renderam rios de dinheiro e dosam com habilidade ação, efeitos e suspense. Quatro anos mais tarde, Spielberg só produziu e Joe Johnston dirigiu Jurassic Park III. Surpresa! Embora recebido com o mero repeteco, é o melhor da trilogia, com uma história de resgate familiar realmente forte. William H. Macy e Tea Leoni tentam recuperar o filho perdido, os dinos estão soltos. Socorro!

FOX. Parque Dos Dinossauros, 18h05; O Mundo Perdido, 20h10; Jurassic Park Iii, 22h15. Repr., Col., Total De 353 min.

Robin Hood

Robin Hood. (Eua, 2010.) Dir. de Ridley Scott, com Russell Crowe, Cate Blanchertt, Max Von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac.

A criação do mito. Parece ter muitos filmes num só, mas a grandiosidade tira o fôlego. E Cate Blanchett é arrasadora como Lady Marian.

FX, 18 H. Reprise, Colorido, 140 min.

Sob o Domínio do Mal

The Manchurian Candidate. (Eua, 1962.) Dir. de John Frankenheimer, com Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury.

A poderosa versão de Frankenheimer. Mãe desnaturada usa o filho herói de guerra numa teoria da conspiração. Um grande thriller paranoico.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 126 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Jim & Andy

Na pele do comediante Andy Kaufman, Jim Carrey reflete sobre o significado da vida e realidade, da identidade e carreira.

NETFLIX, 2017, 93 min.

DRAMA

Estrelas Além do Tempo

Concorrente do Oscar 2017, Estrelas Além do Tempo conta a história de três funcionárias negras da NASA que mudam a história da agência espacial.

Telecine Play, 2016, 124 min.

NACIONAL

Como Nossos Pais

Emocionante filme nacional, Como Nossos Pais conta a história de uma mulher que se encontra marcada por conflitos pessoais e geracionais em sua vida.

ITUNES, 2017, 105 min.

DVD

Especialista Em Crise​

EUA, 2015. Dir. de David Gordon Green. Warner.

Sandra Bullock faz a especialista do título – uma consultora política que administra a campanha de um candidato e tem de torná-lo palatável para o público. O mais bizarro é que o filme também está disponível com outra capa e título, Os Profissionais da Crise.

Crianças

ANIMAÇÃO

Marte Precisa de Mães

Garoto pergunta alto e bom sdom – ‘Quem precisa de mãe?’ No momento seguinte, marcianos sequestram a mãe dele e o herói inicia a difícil jornada para trazê-la à Terra.

Telecine Fun, 16 H. Colorido, 88 min.